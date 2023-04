Brennpunkt Bremer Hauptbahnhof: Anrainer legen Wahlprüfsteine vor

Von: Thomas Kuzaj

Der „Pumptrack“-Parcours mit Wellen und Steilkurven für Mountainbikes, BMX-Räder und Skateboards vor dem Übersee-Museum. © Kuzaj

Bremen – Etwa 140.000 Menschen sind Tag für Tag im Bremer Hauptbahnhof unterwegs, die Bundespolizei nannte die Zahl dieser Tage. Kriminalität, Drogen, Bettelei: Bremens Bahnhof gilt als Brennpunkt, auch Pendler aus dem Umland erleben es tagtäglich. Etwa 35 Anrainer haben sich im Verein „Attraktiver Bremer Bahnhof“ verbunden, um sich gemeinsam zu engagieren. Mit Blick auf die Bürgerschaftswahl am 14. Mai haben sie die Parteien befragt – und teils überraschende Antworten bekommen.

In den zehn Fragen des Vereins gehe es um „Visionen für einen friedlichen Hauptbahnhof mit angenehmer Aufenthaltsqualität“, so der Geschäftsführer Dr. Hartmut Roder, lange Zeit Leiter der Abteilung Handelskunde im Übersee-Museum. Ziel seien „pragmatische Lösungen“ für Anrainer und Bürger. „Wir werden die Parteien nach dem 14. Mai daran messen.“

Ein Beispiel ist der Platz vor dem Übersee-Museum, jene Rasenfläche, die lange Zeit in einem beklagenswerten Zustand war. „Es war nachts gefährlich dort“, so der Hotelier Fritz Rößler. Nicht zuletzt durch das Engagement des Vereins ist inzwischen Bewegung in die Sache gekommen. In den zehn Wahlprüfsteinen der Anrainer sprechen sich unter anderem SPD, CDU und FDP dafür aus, die Fläche für Veranstaltungen zu nutzen.

Küchengerät an, Bühnenlicht aus

Dazu war sie ursprünglich ohnehin gedacht, doch so einfach ist die Sache gleichwohl nicht, wie es beim Anrainer-Verein heißt. Es mangele beispielsweise an technischer Infrastruktur. Das Spiegelzelttheater habe per Generator auf eigene Kosten für zusätzlichen Strom sorgen müssen. Wurden während der Vorstellung im Küchenbereich Geräte eingeschaltet, gingen auf der Bühne die Lichter aus.

Nach der winterlichen Spiegelzelt-Saison sollte die Rasenfläche eigentlich bis Mitte Mai renaturiert werden, sagen die Anrainer. Böse formuliert: der Platz wäre zu einer gigantischen Taubenfutterfläche geworden. Der Verein protestierte – und hatte Erfolg. Für die Zeit bis Anfang Mai wurde ein „Pumptrack“-Parcours mit Wellen und Steilkurven für Mountainbikes, BMX-Räder und Skateboards aufgebaut. Dann soll ein Beachvolleyballfeld folgen, danach der eigentlich schon im Vorjahr geplante „Irish Summer“, im Winter wieder das Spiegelzelt – so heißt es beim Verein.

1.000 Drogenabhängige und Obdachlose am Bremer Hauptbahnhof

Die Polizei zeigt am Bremer Hauptbahnhof Präsenz. © Kuzaj

Anderes Thema: Obdachlose und Bettler, Drogenabhängige und Dealer sammeln sich am Hauptbahnhof – wobei sich ein Teil der Dealerszene nach verstärkten Polizeieinsätzen vom Hauptbahnhof in die Neustadt (Park) und ins Viertel (Steintor) verlagert hat. Roder spricht von „etwa 400 Drogenabhängigen und 600 Obdachlosen“, hinzu komme die „Trinkerszene“. Es seien „sehr viele osteuropäische Männer darunter“; nach dem Alkoholkonsum tagsüber werden es abends und nachts oft laut und handgreiflich bis zur Gewalttätigkeit. Eine Gemengelage, die unterschiedliche Ansatzpunkte erfordert.

Der angekündigte feste Drogenkonsumraum im Kellergeschoss einer Lagerhalle an der Friedrich-Rauers-Straße ist noch lange nicht fertig. Wichtig sei es, die Gruppen zu entzerren, so der Verein. Konsumräume mit Beratungs-, Betreuungs- und Hilfsangeboten, dafür sprachen sich die Parteien auf die entsprechende Frage der Bahnhofs-Anrainer aus. Die CDU betonte dabei einmal mehr, dass sie die Friedrich-Rauers-Straße als Durchgangsstation sieht und im Grund auf Ausstieg und Entzug setzt.

Bremer Linke: „Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen“

Mehr Betreuung, Beratung und mehr Wohnmöglichkeiten („Housing first“) für Obdachlose, auch in diesem Punkt herrscht im Grunde große Einigkeit, wobei die Antwort der Linken die Vereins-Verantwortlichen überrascht hat. Die die Linken wollen – so wörtlich – „Obdachlosigkeit in Bremen bis 2030 abschaffen“ Apropos abschaffen – auch nach einem Alkoholverbot haben die Anrainer gefragt. Für ein Alkoholkonsum- und Verkaufsverbot hat sich allein die CDU ausgesprochen. In München zum Beispiel gilt so ein Verbot am Hauptbahnhof. Die Anrainer des Bremer Hauptbahnhofs plädieren dafür, einmal „über den Tellerrand“ zu schauen.