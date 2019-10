„Bremsspuren“ am Arbeitsmarkt: Mehr Ausbildungsplätze, weniger Bewerber

Mehr Ausbildungsplätze und weniger Bewerber sowie ein zunehmender Wettbewerb der Unternehmen um Wunschkandidaten – der Ausbildungsmarkt habe sich „gedreht“, bilanzierten Bremer Arbeitsagentur, Handels- und Handwerkskammer am Mittwoch bei der Vorstellung des aktuellen Ausbildungsmarktberichts.

Bremen - Vorgestellt hat Joachim Ossmann, Chef der Arbeitsagentur Bremen-Bremerhaven, zudem die Arbeitsmarktdaten für Oktober. Von „ersten Bremsspuren“ und einer „leichten Eintrübung“ am Arbeitsmarkt sprach Ossmann. Die traditionelle Belebung des Arbeitsmarktes im Herbst sei in diesem Jahr mit minus 0,3 Prozent oder 119 Personen Arbeitslosen weniger gegenüber September im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur (zu der auch der Landkreis Osterholz gehört) nur schwach ausgefallen.

Zwei Gründe machte Ossmann hauptsächlich verantwortlich: Zum einen sei eine gewisse Verunsicherung bei Käufern wie Herstellern in der Automobilbranche bezüglich der Themen Immobilität und Antriebsfragen zu spüren. Aufgrund der starken Bremer Exportorientierung mache sich zum anderen eine Verunsicherung hinsichtlich des Brexits bemerkbar.

Arbeitslosenquoten in Bremen und Bremerhaven im Fokus

Im Land Bremen hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober kaum verändert. Die Quote lag wie im Vormonat bei zehn Prozent, wie die Arbeitsagentur mitteilte. Insgesamt waren 36.015 Menschen arbeitslos gemeldet, 2070 mehr als im Vorjahresmonat.

In der Stadt Bremen waren im Oktober 28.847 Personen arbeitslos (+ 0,0 Prozent), 1979 Personen (+ 7,4 Prozent) mehr als im Oktober 2018. Die Quote lag im Oktober bei 9,6 Prozent (Vormonat 9,6 Prozent, Vorjahresmonat 9 Prozent).

In Bremerhaven stieg die Zahl der Arbeitslosen leicht auf 7 168 (11,9 Prozent). Das sind 24 (+ 0,3 Prozent) mehr als im September und 91 mehr (+ 1,3) als im Vorjahresmonat.

Mehr als 6000 freie Ausbildungsplätze in Bremen

Zurück zur Bilanz des Ausbildungsmarktes: Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind der Berufsberatung 6092 freie Ausbildungsplätze gemeldet worden. Das sind 738 (+ 13,8 Prozent) mehr als im Vorjahr. Zum Stichtag 30. September waren noch 245 Stellen unbesetzt, 149 weniger als im vergangenen Jahr. Demgegenüber standen 5185 Bewerber, die sich suchend an die Arbeitsagentur gewandt haben. 2017/2018 waren es 464 Bewerber mehr.

+ Präsentierten aktuelle Zahlen zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für Bremen: Andreas Meyer (v.l.), Joachim Ossmann und Michael Zeimet. © Reineking

In den vergangenen Jahren, so Ossmann, habe es dagegen deutlich mehr Bewerber als Ausbildungsstellen gegeben. Unternehmen und Betriebe könnten laut Arbeitsagentur nun nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, müssten sich vielmehr dem zunehmenden Wettbewerb um Wunschbewerber stellen. „Bremer Bewerber stehen allerdings oft in Konkurrenz zu Jugendlichen aus dem niedersächsischen Umland“, so Ossmann. Das bestätigt die Bremer Arbeitnehmerkammer: 36 Prozent der Azubis pendeln aus dem Umland nach Bremen und Bremerhaven.

Ausbildungsmarkt in Bremen: Handwerk kämpf weiterhin gegen Klischees

3692 neue Ausbildungsverträge hat die Handelskammer nach Angaben von Michael Zeimet, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung bei der Handelskammer, registriert. Das sind 117 (3,1 Prozent) weniger als im vergangenen Jahr. Von 2014 bis 2018 habe sich die Quote der unbesetzten Plätze von sechs auf 13 Prozent mehr als verdoppelt, so Zeimet. Vor allem das Handwerk kämpft nach Angaben von Andreas Meyer weiterhin gegen Klischees. Statt ausschließlich mit Muskelkraft werde hier heute viel digital unterstützt gearbeitet, so der Hauptgeschäftsführer der Bremer Handwerkskammer. Sie verzeichnet 1096 neu abgeschlossene Verträge, drei Prozent mehr als 2018.

Bei den Männern sind der Arbeitsagentur zufolge Ausbildungen zum Kfz-Mechatroniker und zum Kaufmann im Einzelhandel am beliebtesten, bei den Frauen sind es die Ausbildungen zur Kauffrau für Büromanagement und zur Medizinischen Fachangestellten.