Bremische Bürgerschaft probt den Umzug ins Rathaus

Der Umzug kommt ins Rollen: Die Bremische Bürgerschaft zieht ins Rathaus. Für rund 18 Monate. Am Montag hat der erste Probelauf begonnen. „Möbeltransport mit Stoppuhr“, sagt Ingo Charton aus der Pressestelle des Parlaments.

Bremen - Die Feinabstimmung ist wichtig. Die Zeitfenster sind eng. Möbelpackern, Kabelverlegern und Technikern bleiben in den Sitzungswochen jeweils anderthalb Tage, um den Festsaal des Rathauses in einen Plenarsaal und die Obere Rathaushalle in die Bürgerschaftslobby zu verwandeln. Die Stadtbürgerschaft tagt jeweils an Dienstagen, nachmittags. Dann folgen zwei Sitzungstage des Landesparlaments, der Bremischen Bürgerschaft eben. „Freitags bleibt dann Zeit für den Abbau“, sagt Charton.

Es ist später Vormittag an diesem Montag. Die Abgeordnetentische und -stühle sind platziert – Klassenraum-Atmosphäre. Am Rednerpult und am Podium für das Präsidium schrauben Handwerker. Die Stühle für die Senatsbank stehen noch ungeordnet im Saal. Auf den ersten Blick wirkt alles schmucklos. Eine mobile Stoffwand mit dem Löwen-Wappen soll noch aufgebaut werden. „Das ist die einzige optische Extravaganz“, sagt Charton.

+ Das Löwenwappen soll auch im Übergangs-Sitzungssaal sichtbar sein – auf Stoff. © DPA/JASPERSEN

Die zukünftige Zuteilung der Plätze auf die einzelnen Fraktionen wollen Bürgerschaftsdirektor Hans-Joachim von Wachter und der Plenardienst der Bürgerschaftskanzlei am Dienstag festlegen. Die auf den Tischen angeordneten Partei-Namensschilder lassen die Sitzordnung erahnen. Demnach rücken die zehn Abgeordneten der Linken in die SPD-Reihen, die fünf Liberalen rücken zur CDU. Auch der Bremerhavener Einzelkämpfer Jan Timke von der Gruppe „Bürger in Wut“ wird an die Union angedockt – vom Präsidium aus gesehen in der rechten Ecke. Die Grünen sitzen in der Mitte mit Laufwegen an beiden Seiten. Und die fünf Abgeordneten der AfD sitzen am Fenster, rechts außen, hintereinander an Einzeltischen. Ohne direkten Möbelkontakt. So weit, so kuschelig. Auch für Zuschauer und die Presseleute ist im Rathaus viel weniger Platz als im Haus der Bürgerschaft.

Am Donnerstag, 15. August, tagt die Bremische Bürgerschaft erstmals wieder am historischen Ort im Rathaus: Dann steht die Wahl des Senats auf der Tagesordnung. Die erste reguläre Sitzungswoche ist Ende August.

Letztlich kehrt das Parlament zurück zu seinen Wurzeln. In den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten tagte die Bürgerschaft im Rathaus. Parlamentspräsident war August Hagedorn, Bürgermeister Wilhelm Kaisen – zwei SPD-Leute, die sich dem Vernehmen nach nicht so sehr mochten. Zweiter Mann im Senat war lange Zeit der Liberale Theodor Spitta. Dessen Enkel sitzt heute im Parlament – Robert Bücking, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen. „Dem Rathaus tut der zeitweilige Einzug der Bürgerschaft gut“, sagt Alt-Bürgermeister Henning Scherf (SPD), der sich just ein Bild vom Probeaufbau macht und aus seinen Erinnerungen an den Wiederaufbau der Demokratie in Bremen nach der Nazi-Zeit und Weltkrieg plaudert. Das Rathaus sei dann in nächster Zeit die Adresse für das demokratische und parlamentarische Bremen.

+ Klassenraum-Atmosphäre: Der Blick von der zukünftigen Pressetribüne in den zukünftigen Plenarsaal. © Jörg Esser

Für die Renovierung des nach den Plänen von Wassili Luckhardt gebauten und am 9. September 1966 eingeweihten Hauses der Bürgerschaft sind zehn Millionen Euro eingeplant – fünf Millionen Euro für Sicherheit und Brandschutz, fünf Millionen Euro für Digitalisierung und moderne Rohrleitungen. So werden im Erdgeschoss „einbruchshemmende Fenster“ eingebaut. Dabei muss auch Asbestkitt beseitigt werden. Der Brandschutz wird auf einen zeitgemäßen Stand gebracht. „Ein Wahnsinnsaufwand, alle Decken müssen runter, auch die Fußböden müssen wir teilweise öffnen“, sagte von Wachter. Außerdem bekommt das denkmalgeschützte Bauwerk eine moderne digitale Infrastruktur – zur Aufzeichnung und Übertragung der Plenarsitzungen, aber auch für besseres W-Lan.

Läuft alles glatt, tagt das Parlament ab Anfang 2021 wieder im Haus der Bürgerschaft.