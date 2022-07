„Breminale“: Riesen-Andrang vor den Bühnen am Osterdeich

Von: Martin Kowalewski

Viel Publikum für die Popsängerin Leony („Remedy“) auf der „Breminale“ am sonnigen Bremer Osterdeich. © Kowalewski

Bremen – Die „Breminale“ – auch am Wochenende ein Besuchermagnet. Bei freundlichem Wetter tummeln sich die Menschen zwischen den Zelten und Buden. Gelegenheit zum gemütlichen Bummel – aber auch eine Gelegenheit, sich mal (wieder) so richtig in echte Konzertatmosphäre zu begeben.

Sänger Malik Harris zum Beispiel, Teilnehmer am Eurovision Song Contest (ESC), bringt das Publikum in Wallung – er schafft das sogar allein. Es ist prallvoll vor der Bühne. Harris geht mal ans Keyboard, um sich dann die Gitarre umzuhängen und ans Gesangsmikro zu treten. Mit Loops werden einmal eingespielte Klänge kontinuierlich wiederholt, dazu muss der Künstler mit den Füßen Pedale bedienen. Eine stimmungsvolle Show.

Harris gibt auch Einblicke in sein Inneres, erzählt, wie sehr ihn, Sohn eines schwarzen Amerikaners und einer weißen Deutschen, das Thema Rassismus beschäftigt – und wie sehr ihn Übergriffe wie etwa gegen George Floyd belasten. Aber er spricht auch von einer eindrucksvollen Erfahrung auf einer „Black-Lives-Matter“-Demo in München, die ihm Hoffnung gab. Er bittet die Fans, die Handys zu zücken und die Leuchten einzuschalten. Viele sind dabei. Mit „Faith“ beginnt ein hoffnungsvoller Song.

Der Sänger Malik Harris tritt auf der „Breminale“ allein auf und reißt sein großes Publikum mit. © Kowalewski

Ebenfalls im Programm: Harris‘ ESC-Song „Rockstars“. Darin geht es um die gute alte Zeit, wie der Sänger erzählt. Für den 24-Jährigen ist das seine Kindheit, seine Jugend. Er vergleiche sich oft mit dem Kind, das er mal war, mit dem unbeschwerten Jugendlichen, sagt er. Er habe festgestellt, diese Unbeschwertheit und Leichtigkeit irgendwie verloren zu haben, eine schmerzhafte Erfahrung. Beim Schreiben sei ihm aufgefallen: Menschen tendierten dazu, die guten Dinge erst dann zu sehen, wenn sie vorbei sind.

Über ein vergleichbar großes Publikum durfte sich auf der „Breminale“ auch die Sängerin Leony (mit Band) freuen. Zu hören ist tanzbare Musik unter anderem mit knackigem Schlagzeug. So klingt etwa „Remedy“ druckvoll in einem eingängigen Live-Sound. „Faded Love“ wirkt energiegeladen. Fürs Tanzen aber ist bei einer solchen Publikumsfülle wohl eher kein Platz.

Die Ruhezone auf der anderen Weserseite

Natürlich ist auf der „Breminale“ Weiteres zu entdecken, etwa im „Licht-Luft-Bad“ („Liluba“) – nicht am Osterdeich, sondern auf der anderen Weserseite und vom „Breminale“-Areal aus per Fähre zu erreichen. Unter dem Motto „Strandbühne ,Liluba‘ – die grüne Oase der ,Breminale‘“ ist hier eine Kooperation des Kulturzentrums Lagerhaus, des Betreibervereins Prießnitz in Bremen und der Shakespeare-Company zu erleben. An diesem Abend gibt es Musik aus einem Joint-Venture-Projekt mit Musikern aus Bremen und Kopenhagen. Hier herrscht Gemütlichkeit. Allerdings müssen die Besucher drei Euro Tagesmitgliedsbeitrag bezahlen.

Zurück an den Osterdeich. Familiäre Stimmung dominiert den Bereich nahe der „Parkbühne“. Hochbetrieb an den Ständen; kleine Kinder rutschen eine „Wasserrutsche“ hinab – eine lange Plane, auf die Wasser aus einem Schlauch läuft. Auch gibt es viel Holz in einem Workshopbereich des Fests, womit Kinder spielen können. Das Duo „Til Fjell“ entfaltet ruhige Klänge dazu.

Mehr als 180.000 Besucher auf der „Breminale“

180.000 bis 200.000 Menschen haben die „Breminale“ insgesamt besucht, schätzte Mitorganisator Jonte von Döllen von der Veranstaltungsagentur „Concept Bureau“ am Sonntagnachmittag. Das neue Konzept der Müllvermeidung sei aufgegangen. „Wir haben den Müll weiter reduziert“, so von Döllen.

Das Essen auf Mehrweggeschirr scheint sehr gut gefragt gewesen zu sein – so gut, dass es am Sonnabend ab Mitternacht, also kurz vor Schluss, an einigen Punkten gar kein Mehrweggeschirr mehr gab. Das Geschirr wurde nachts außerhalb von Bremen gespült.