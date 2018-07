„Breminale“ startet Mittwoch: Musik für jeden Geschmack

Veranstalter erwarten 200.000 Besucher

+ © Jaime Pantoja Spanisches Flair bringen die „Limboos“ auf die „Breminale“. Ihr Stil wird als exotischer Rhythm & Blues beschrieben. Die Spanier treten zum Auftakt des Festivals am Osterdeich morgen, Mittwoch, auf der Bühne von „Bremen Eins“ auf. © Jaime Pantoja

Bremen - Von Elisabeth Gnuschke. Beim neuen Veranstalter der „Breminale“, dem „Concept Bureau“, steigt der Puls: Morgen, Mittwoch, ist es so weit, das Umsonst-und-Draußen-Festival am Osterdeich beginnt. Es ist die 31. Ausgabe. Bis Sonntag, 29. Juli, geht es an der Weser rund. Etwa 120 Künstler sind auf verschiedenen Bühnen mit von der Partie. Es gibt jede Menge Musik, aber auch ein buntes Rahmenprogramm und vieles für Kinder.