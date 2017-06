Das Line-Up der Breminale ist komplett

Bremen - In rund drei Wochen, vom 5. bis zum 9. Juli, wird der Osterdeich in Bremen wieder zu einer großen Bühne. Dann nämlich findet dort und in den Wallanlagen die Breminale statt. Jetzt haben die Organisatoren die letzten Bands des Events bestätigt - das Line-Up ist somit komplett.

In den Zelten und auf den Wiesen soll der 30. Geburtstag der Veranstaltung gebührend gefeiert werden. Weit mehr als 100 Künstler musizieren, lesen oder tanzen an den fünf Tagen bei freiem Eintritt. Kulinarische Angebote zwischen Bier und Bio sowie ein buntes Programm für Kinder runden die Breminale ab.

Die Bands sind im Einzelnen auf der Homepage der Breminale zu finden, dort ist auch der Ablauf das Programms seit Kurzem einsehbar - darin sind auch zwei Tanzgruppen, das Rahmenprogramm und Schorsch Kamerun aufgeführt, der eine Lesung halten wird.

Die Bands in der Übersicht:

2Malle, Abramowicz, AG Form, Aleeza Lynn, Alexa Feser, Alice Merton, Amanda, Ann Doka, Apartment, Aron L Flow, DJ Ataxy, Audio Stunts & Mahumba, AVEC, Bausa, Between Mountains, Bikini Jesus, Dj Björn & Ulf, Bremer Kneipenchor, brennholzverleih, BUKOW, Capsula, Chefboss, Chuckamuck, Cyantific, Daisy Chapman, Dapayk & Padberg, Dear Reader, Denis Fischer, Die Anderen, Die Blindfische, Diffr3nt + Phil Gonzo, Digger Barnes, Diggndiggers, Dirk Darmstaedter, DOTA, Doubtboy, Dubrockers, Erdmöbel, Ernsthafte Angelegenheiten, Euroslimes, Fil Bo Riva, Frido B, Flowin IMMO, Goldroger, Gossenboss mit Zett, Gurr, DJ H-NO, Hannes Weyland, Ihr Wichser, Imarhan, InSign, J. Frano, Jean Luke, Jinx, KAL, Kapelle Petra, Kaurna Cronin, Kili Wonder, Kitty Solaris, Komfortrauschen, Krachwalze, La Tourette, Larry and the Handjive, Leila Akinyi, LEMMON, Lindy Hoppen, Lotte, Luc von Mensing, Lucie M. und das Tribunal des Escargots, Lutz Drenkwitz, Marblegarden, DJ McFly, Mercedes Jens, Milliarden, mOck, Monolith, DJ Mugzee, NEWMEN, Monopohl, Morgan Olai, DJ Nice Davis, No Mango, Norman Keil, Paloma & The Matches, Pascal M., Panivalkova, Paper Thieves, Pendants, Phaenotypen, Pohlmann, RADIO HAVANNA, Rainer von Vielen, Raoky, Rausz, Rebeca Lane, Riddle & The Stars, Smiles, schNee, Schnipo Schranke, Robag Wruhme, Sascha Braemer, Simon Hudson, Skinnyblackboi, Smith & Smart, Sophia Kennedy, splendid time, Stunnah + Genzo, SUGO, Summer Of Haze, The Eternal Spirit, The Blue Poets, The Caper, The Long Shower, The Niklas Experience, The Fairies, The Oh!chestra, Tightill, Tom Klose, Town of Saints, Triplepack, Troy Petty, Viòl, VOID, Vök, Wankelmut!, Wichswut, WOMAN, Wonach Wir Suchen! und Zöller & Konsorten!