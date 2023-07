„Breminale“ am Osterdeich: Musik liegt in der Luft

Von: Martin Kowalewski

Zum Beginn der „Breminale“ gab"s Regen, doch dann verzogen sich die Wolken. Tausende von Besuchern tummelten sich beim Festival am Osterdeich, das noch bis Sonntag dauert. © Kowalewski

Bremens Festival am Osterdeich, die „Breminale“, ist nass gestartet. Doch dann lockerte das Wetter am Mittwochabend auf, so dass sich schließlich Tausende von Menschen auf dem Festivalgelände tummelten.

Bremen – Zum Auftakt der „Breminale“ gibt es eine derbe Erfrischung: Der Wind bläst, ein Wolkenbruch kommt am Mittwoch gegen 18 Uhr vom Himmel. Die Flächen leeren sich. Doch bald herrscht wieder gute Stimmung am Abend des 34. Festivals, das noch bis Sonntag, 16. Juli, ein breites Programm am Osterdeich bietet. Trotz Regens: Am ersten Abend ist es mächtig voll auf dem Gelände.

Viele Familien mit Kindern sind da. Das Festival ist eine gute Art, diesen (vom Regenguss abgesehen) an sich angenehmen Sommerabend zu verbringen. Fürs leibliche Wohl ist mit einer vielfältigen Auswahl gesorgt. An Buden befinden sich Beutel und Kästen, um Mehrweg-Teller und -Besteck nach der Benutzung abzugeben. Nicht nur auf den Wiesen, sondern auch auf den Wegen an der Weser ist bald viel los.

Natürlich liegt bei der „Breminale“ wieder Musik in der Luft. Ein Blick ins Zelt „Schleuse“, wo schon sehr früh die Bremer Singer-Songwriterin Ragna Lemontree mit ihrer Gitarre auf der Bühne steht. Hinter ihr ein großes Gewächs, ein Baum. Ein näherer Blick: Es hängen Zitronen dran, passt ja. Ragna Lemontree schafft mit ihrer Stimme beachtliche Höhen. Ein eher fragiler Songwriter-Sound zum Eintauchen. Viele Familien lauschen.

„Breminale“: Am Deich lässt es sich gut sitzen

Der Regen scheint vergessen, und es lässt sich gut auf dem Deich sitzen. Das nutzen zahlreiche Besucher vor der Radio-Bremen-Bühne, wo richtig Gedränge herrscht. Pulsierender Rhythmus ist zu hören. Die Band „Bantu“ steht auf der Bühne und möchte, wie der Sänger sagt, den afrikanischen Sound in all seiner Schönheit präsentieren. Eine große Band, unter anderem mit einer dreiköpfigen Bläsersektion. Zwei Sängerinnen und ein Sänger stehen vorne. Musik, die Stimmung macht, sich aber auch gesellschaftspolitischen Themen annimmt. Gewaltige Fülle vor der Bühne erwartet später Derya Yildirim & Grup Simsek – anatolische Klänge in Synthese mit anderen Musikrichtungen.

Nebelschwaden steigen an der Bühne „Pappinale-Krakinale“ in der Sommerluft auf. Davor wird wild getanzt. Das Duo „Turfu“ präsentiert live gespielten Techno. Dabei ist ein Schlagzeug im Einsatz, an dem elektrische Geräte befestigt sind, aber auch ein besonderes Akkordeon mit Kabeln. Eine spannende musikalische Zusammenarbeit von Raphaël Decoster, aus der Folk- und Traditional-Szene und Matthieu Souchet, der laut Veranstalter in der Elekro- und Jazz-Szene zu Hause ist. Die Zuschauer vor der Bühne, nahe an den beiden Musikern, tauchen ganz ins Tanzen ab.

Auf der Bühne „Bretter“ geht es ordentlich zur Sache. Die Band „Jinx“ spielt. Hier wird eher etwas wilder getanzt. Vom Deich aus blicken viele Menschen auf die Bühne. Der Sänger lässt das Publikum zwei Gruppen bilden, wodurch ein Abstand in der Mitte entsteht. Die „Wall of love“ folgt. Die Feiernden sollen zur anderen Seite laufen und das Gegenüber, sofern dieses das möchte, umarmen. Das passiert dann auch, und es wird wieder munter in der Mitte getanzt.

Ein neues altes Kleidungsstück erstehen? Kein Problem, auch das ist auf der „Breminale“ möglich. © Kowalewski

Ein Blick in den Park. Hier ist es weniger voll und ruhiger. Etliche Buden sind aufgebaut. Zwei Kinder klettern an großen Steinen nahe der „Parkbühne“ hoch. Ein Pfandregal fällt ins Auge. Eher ruhig geht es auf der Bühne zu. „Maryam.fyi“ tritt auf, eine Künstlerin mit iranischen Wurzeln. Junge Menschen zieht es zum „Marktplatz“, wo Second-Hand-Kleidung zweier Anbieter zu ergattern ist. Außerdem können Besucher hier gemütlich sitzen, es gibt gratis Bücher zum Mitnehmen.

Ein Blick aufs weitere Programm: Am Freitag, 14. Juli, 21.30 Uhr ist auf der „Parkbühne“ „Pony Pracht“ zu erleben, angekündigt mit der Musikrichtung „Experimental dream Pop“. Es ist ein Soloprojekt der Leipziger Sängerin und Multimedia-Künstlerin Lisa Zwinzscher. Auf der Radio-Bremen-Bühne ist ab 23.30 Uhr Drum & Bass mit Stunnah und Genzo zu hören.

Musik für unterschiedlichen Geschmack und auf mehreren Bühnen gehört zur „Breminale“. © Kowalewski

Am Sonnabend, 15. Juli, findet ab 18 Uhr Poetry Slam auf der „Parkbühne“ statt. Zur gleichen Zeit gibt es deutschsprachigen Indie-Pop auf der Radio-Bremen-Bühne mit den „Kicker Dibs“. Für Sonntag, 16. Juli, sind der „Supermarkt“, ein Flohmarkt auf dem Osterdeich, und die „Bikinale“ angesagt, bei der sich alles, genau, um das Thema Fahrrad dreht.

Breminale“: Polizei fasst drei Männer wegen sexueller Belästigung

Erster Abend der „Breminale“ und drei sexuelle Belästigungen rund um das Festival, zu denen die Polizei ermittelt. Die Beamten haben drei verdächtige Männer – zwei Afghanen und einen Deutschen – vorläufig festgenommen. Heißt: Sie wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie Polizeisprecher Nils Matthiesen am Donnerstag berichtete, soll ein 28-Jähriger gegen 23.30 Uhr auf der „Breminale“ am Osterdeich gleich mehrere Frauen umarmt, bedrängt und ihnen an den Po gefasst haben. Als Besucher angesichts dieser sexuellen Belästigung einschritten, soll der Mann Reizgas gezückt und um sich gesprüht haben. Mehrere Zeugen erlitten Augenreizungen und wurden von Sanitätern behandelt.

Der 28-Jährige wurde im Zuge der Fahndung im Viertel gestellt. Laut Matthiesen zeigte er sich aggressiv und verletzte einen Polizisten. Die Einsatzkräfte fanden bei dem mutmaßlichen Täter Drogen. Im Umfeld der „Breminale“ fasste ebenfalls an dem Abend gegen Mitternacht ein 32-Jähriger einer Frau an der Sielwallkreuzung an die Brust. Nur ein paar Schritte weiter soll ein 33-Jähriger eine 24-Jährige gegen ihren Willen geküsst haben, so Matthiesen. Beide Männer wurde gefasst.



Die Bremer Polizei rät in Fällen von Belästigungen zu lautem Rufen. Und: „Versuchen Sie, Unbeteiligte direkt und aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern.“ Auf dem Festival sind sowohl Polizei als auch sogenannte „Awareness-Teams“ unterwegs. Die Teams sind an den violettfarbenen Westen zu erkennen. (gn)