„Breminale“: 200 000 Besucher am Bremer Osterdeich

Von: Martin Kowalewski

Teilen

Volle Osterdeichwiesen: ein Meer von Menschen vor der Radio-Bremen-Bühne auf der „Breminale“. © Kowalewski

Die „Breminale“ bleibt ein Erfolgsmodell. Die Veranstalter zählten bis Sonntagabend rund 200000 Besucher beim fünftägigen Kulturfestival auf den Osterdeichwiesen.

Bremen – Ob Pop, Indie, Folk oder Metal: Die „Breminale“ auf den Osterdeichwiesen hat an fünf Tagen für fast jeden Musikgeschmack etwas im Angebot gehabt. Rund 200 000 Besucher feierten laut Festivalleitung bei Sonne, Regen und Sturm. Das durchwachsene Wetter und das zum Teil matschige Gelände hätten der ausgelassenen Stimmung der Gäste nichts anhaben können, sagte Cheforganisator Jonte von Döllen am Sonntag. Ein Wermutstropfen: Die Finanzierung für 2024 ist noch nicht geklärt.

Die Polizei schaut zum Ende des Kulturfestivals auf arbeitsreiche Tage zurück. Es habe größtenteils eine friedliche und ausgelassene Stimmung geherrscht, es sei aber auch zu volksfesttypischen Delikten wie Diebstählen, Auseinandersetzungen sowie sexuelle Belästigungen gekommen, so eine Sprecherin.

Zeitreise: Auf der Bühne „Pappinale/Krakinale“ wird „Lindy Hop“ getanzt. © Kowalewski

Am frühen Sonnabendabend herrscht ein buntes Geschehen im Park. Die Kinder- „Breminale“ lässt Kinderherzen höherschlagen. Abwärts geht es auf der Wasserrutsche. Einiges ist zu entdecken, auch an einem bunt ins Auge fallenden Kleinbus. Der mobile bunte „Wissenskiosk“ des Science-Centers Universum hat hier seinen ersten Einsatz. Er soll Lust auf Wissenschaft machen.

Polizei spricht von „volksfesttypischen Delikten“

Ein buntes Set an Spezialbrillen liegt auf dem Tresen. Davor stehen Kinder. Ein Mädchen probiert alle Brillen durch. Spannend ist weniger das ganz unterschiedliche Aussehen der Brillen, sondern, was beim Hindurchblicken zu sehen ist. Ein Blick durch Brillengläser in Herzform. Im Sichtfeld treten viele Herzen auf. Liz Hubach, als Promotorin fürs Universum auf dem Wagen, leuchtet mit einer Taschenlampe. Ihr helles Leuchten erscheint in Herzform. Eine andere Brille soll zeigen, wie Insekten, etwa Fliegen sehen. Das Sichtfeld erscheint fragmentiert gebrochen. Mit Lichtbrechung wird auch bei Spiegelflächen, mit Erhebungen auf der Oberfläche experimentiert. Ein Spiegel hat große Wölbungen, die es unmöglich machen sich zu spiegeln, darunter kleine rundliche Wölbungen, auf denen man sich mehrfach erkennen kann. Die Spiegelung ist der rundlichen Form entsprechend verzerrt.

Den Kindern an dem bunten Wagen, in dessen Hintergrund ein großer Regenbogen zu sehen ist, gefällt es. Zwei benachbarte Tische unter einem Zeltdach widmen sich dem Riechen, Schmecken und Hören. Dabei: Ein Hör-Memory. Kleine Dosen rascheln, wenn man sie schüttelt. In welchem Paar steckt der gleiche Inhalt? Der Blick auf die Unterseite gibt darüber Aufschluss. Der „Wissenskiosk“ kann auch gemietet werden. Infos gibt es auf der Homepage des Universums (www.universum-bremen.de).

Ein besonderes Angebot ist Slam-Poetry, präsentiert von „Slammer Filet“. Viele Besucher sitzen auf der Fläche vor der Bühne. Vier Autorinnen und Autoren treten auf. Schließlich gewinnt Matti Linke aus Hannover. In einem seiner Texte reflektiert er, welchen Sinn er darin sieht, Slam Poetry zu machen und nebenher noch den von ihm nicht gemochten Begriff des „Poeten“. Der klinge glorifizierend. „Da klingt man, als wäre irgendwie der verschollene Cousin von Sokrates, als hätt‘ man irgendwie die Weisheit gefressen.“ Poetry Slam sei „ein niedliches Hobby“, heißt es bald danach. Linke schwadroniert: „Und du behandelst thematisch, wonach der Wind gerade weht, und nach den ersten paar Zeilen nennt man Dich schon Poet.“ Doch später erscheint der Begriff des Poeten in einem weitaus beeindruckender im Kontext um den Kampf um einen Text, der nicht sofort wieder vergessen wird. „Mein Herz liegt verstreut zwischen Buchstabenfetzen und schlägt, wenn ich’s schaffe, sie so zu vernetzen, dass so etwas wie Sinn aus den Wörtern entsteht, und ich schätze, so jemanden, nennt man Poet“.

Der mobile „Wissenskiosk“: Promoterin Liz Hubach zeigt einen eingerahmten Spiegel. © Kowalewski

Richtig voll ist es im Hauptbereich am Osterdeich. Es herrscht wunderbares „Breminale“-Wetter. Jazzig wirkende Klänge sind auf der Bühne „Pappinale/Krakinale“ zu hören. Dort ist „Paartanz“ angesagt: „Lindy Hop“, aus dem New York der 1920er und 1930er Jahre. Bereits am Nachmittag gab es einen Crash-Kurs von der Tanzschule „Swing-Kantine“.

Zehn Personen sind am Freitag und Sonnabend in Awareness-Teams von der Firma L’Unita auf der „Breminale“ unterwegs. Maja von Glan spricht von einem friedlichen Fest, trotz eines schweren Vorfalls am Mittwoch, bei dem auch Pfefferspray versprüht wurde. Meist böten die Teams Menschen Hilfe an, etwa, wenn diese orientierungslos sind. Oder es wird Wasser gebracht, wenn sich jemand übergeben hat. Jemand, der noch kein Fall für den Sanitäter ist ...