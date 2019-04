Forscher suchen den ältesten Eiskern in einer Tiefe von 2,7 Kilometern

Kalt, trocken, leblos

+ © Catherine Ritz/CNRS/BE-OI Vorbereitungen für die verteilte Temperaturmessung in der Schnellzugriffsbohrung an der potenziellen Bohrstelle „Little Dome C“. © Catherine Ritz/CNRS/BE-OI

Bremerhaven – In einem EU-Projekt haben Forscher von 14 Institutionen in zehn europäischen Ländern im Eis der Antarktis drei Jahre lang nach einem Ort gesucht, an dem sie am besten die Klimageschichte der vergangenen 1,5 Millionen Jahre untersuchen können. Sie bohrten 2,7 Kilometer tief. Das Ergebnis hat das Konsortium „Beyond Epica – Oldest Ice (BE-OI)“ unter Leitung von Prof. Dr. Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven am Dienstag auf einer Tagung der „European Geosciences Union“ in Wien vorgestellt.