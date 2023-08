Bremerhaven: Zuschauer werden zu Reisenden

Von: Jörg Esser

Die Reise beginnt: Passagiere gehen an Bord des Auswandererschiffs „United States“. © Siemssen

„No finer way“ heißt das neue Stück der Theatergruppe „Das letzte Kleinod“. Gespielt wird es ab 15. August im ehemaligen Auswandererhafen Columbusbahnhof.

Bremerhaven – Das Theaterprojekt „Das letzte Kleinod“ inszeniert ein neues Stück im Bremerhavener Columbusbahnhof. Eben an jenem Ort, von dem aus bis in die späten 1960er Jahre die großen Passagierdampfer nach Übersee ablegten. „No finer way“ heißt das aktuelle Stück, das am Dienstag, 15. August, Premiere feiert. Im Zentrum steht das legendäre Schiff „United States“, das 167-mal zwischen der Wesermündung und New York pendelte, sagte Juliane Lenssen von der Theatergruppe. Derzeit liefen im Columbusbahnhof die Hauptproben mit dem internationalen Ensemble, ergänzte sie. Unter der Regie von Erwin Siemssen spielen Gonny Gaakeer, Daria Gabriel, Richard Gonlag, Wren Tanner Mack, Diederik Rep und Margarita Wiesner.

Die „United States“ steht laut Lenssen „für den hoffnungsvollen Neubeginn ihrer Passagiere in den Vereinigten Staaten“. Das Schiff habe von 1951 bis 1969 den regelmäßigen Liniendienst von den USA nach Deutschland versehen. Bis heute hält der Ozeanliner den ungebrochenen Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung mit einem Passagierschiff, für die er 1952 mit dem „Blauen Band“ ausgezeichnet wurde.

Abschied mit einem Dröhnen aus dem Typhon

„Die Ankunft des Ozeanliners versetzte Bremerhaven und das Umland jedes Mal in Aufruhr“, so Lenssen. Die Besatzung sei in die Läden, Kneipen und Restaurants der Hafenstadt geströmt. Kurz vor der Abfahrt habe sich die „United States“ mit einem mächtigen Dröhnen aus ihrem Schiffshorn, dem Typhon, verabschiedet. Und „unzählige Menschen säumten die Columbuskaje, um das Schiff und seine Passagiere zu verabschieden.

Die Theaterleute reisten zur Vorbereitung der Inszenierung in die USA, um frühere Besatzungsmitglieder und Passagiere des Ozeanliners zu interviewen. Lenssen zufolge wurden ein Bordfotograf, ein Steward und ein Maschinist ausfindig gemacht.

Großflächige Lichtinstallationen am Gebäude des Columbusbahnhofs bereichern die Szenen. © Siemssen

Auswanderer hätten in Florida, New York und Philadelphia über ihre Reise und ihr heutiges Leben berichtet. Während der Recherchereise hat das Ensemble auch die ausgeschlachtete „United States“ besucht, die im Hafen von Philadelphia an der Kette liegt. In Bremerhaven und dem Umland traf es zurückgekehrte Auswanderer.

Zwölf Szenen an verschiedenen Orten im Columbusbahnhof

Diese Gespräche bildeten die Grundlage für das Skript von „No finer Way“, sagte Lenssen. Zwölf Szenen werden an verschiedenen Orten gespielt. Großflächige Lichtinstallationen und Projektionen von authentischem Fotomaterial am Gebäude des Columbusbahnhofs bereichern die Szenen. „Die Vorstellung öffnet den Blick für das Gebäude und die Geschichten, die mit diesem Ort verbunden sind“, betonte Juliane Lenssen. „Die Umgebung, das Material und die Requisiten lassen die Zeit der Überfahrten der ,United States’ wieder aufleben.“ Die Zuschauer werden zu Reisenden in eine andere Zeit.

Ankunft in New York: Das Bild zeigt Ensemblemitglied Margarita Wiesner. © Siemssen

„No finer way“ ist nach „Passenger processing“ (2021) und „Amerikalinie“ (2022) die dritte Produktion des „Letzten Kleinods“ im Columbusbahnhof. Das rund 100-minütige Stück „No finer way“ wird vom 15. August bis zum 10. September immer dienstags bis sonntags um 21 Uhr im Columbusbahnhof Bremerhaven (Adresse: Steubenstraße 7) aufgeführt. Die Vorstellung sei nur eingeschränkt barrierefrei, da mehrere Treppen bestiegen werden müssen, heißt es.

Karten für die Aufführungen können online auf der Homepage des Theaterprojekts unter „www.das-letzte-kleinod.de“ bestellt werden. Die Tickets kosten 30 (ermäßigt: 20) Euro. Die Premiere und die Aufführung am Freitag, 18. August, sind bereits ausverkauft.