Bremerhaven hat gleich mehrere Kreuzfahrtschiffe zu Gast

Bremerhaven - Vier auf einen Streich: Gleich vier Kreuzfahrtschiffe haben am Mittwoch Bremerhaven angelaufen. Das ist selten.

Kurz hintereinander machten die „Amadea“, die „Albatros“, die „Artania“ und die „Deutschland“ am Kreuzfahrtterminal fest. Rund 3100 Passagiere gingen von Bord. Am Abend sollten die Schiffe mit der gleichen Zahl an Gästen zu neuen Reisen aufbrechen.

Dass vier Schiffe zeitgleich anlegen, kommt nach Angaben des Terminalbetreibers ein- bis zweimal im Jahr vor. Diesmal gab es dafür ein besonderen Anlass. Alle vier Schiffe gehören zur Phoenix Hochseeflotte aus Bonn, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum in Bremerhaven feiert.

+ Alle vier Schiffe gehören zu einer Hochseeflotte aus Bonn, die seit 30 Jahren besteht. © dpa

Seit 1988 steuert sie das Terminal an. Der Betreiber rechnet damit, dass in diesem Jahr 112 Kreuzfahrtschiffe mit etwa 240.000 Passagieren von Bremerhaven aus abfahren und damit mehr als 2017.

dpa