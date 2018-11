Verstärkung für die Mähnenrobben

„Samson“ zieht nach Bremerhaven

+ © Zoo am Meer „Samson“ (2.v.r.) ist jetzt aus dem Tierpark Hellabrunn (München) zu den Mähnenrobben im hohen Norden gezogen. Im Zoo Bremerhaven leben nun sieben dieser Tiere. © Zoo am Meer

Bremerhaven - „Samson“ ist da! Er ist eineinhalb Jahre alt. Und er bringt schon 80 Kilo auf die Waage. „Samson“ darf das und ist dabei nicht einmal dick, denn er ist eine Mähnenrobbe. Der Bulle verstärkt die Mähnenrobben-Wohngemeinschaft im Zoo am Meer in Bremerhaven, wie Tierarzt Bastian Lange berichtete. Und Lange betonte, dass der Neuankömmling in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm vom Münchener Tierpark Hellabrunn in den Zoo am Meer nach Bremerhaven umgezogen ist.