Verdächtige Geräusche im Treppenhaus schrecken Frau auf - doch der Gast ist harmlos

Diese Schleiereule hatte sich in einem Treppenhaus in Bremerhaven verflogen.

Verdächtige Geräusche im Treppenhaus schreckten eine Frau in Bremerhaven auf. Als sie die Wohnungstür öffnete, staunte sie nicht schlecht über den Gast.

Bremerhaven - Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Otto-Suhr-Straße in Bremerhaven wollte gegen 22.30 Uhr verdächtigen Geräuschen im Treppenhaus nachgehen. Doch an diesen Gast hatte die Frau bestimmt nicht gedacht. Direkt vor der Tür saß eine Schleiereule, die sich wohl hoffnungslos verflogen hatte.

Polizei Bremerhaven entlässt Schleiereule in die Freiheit

Die Schleiereule saß im Treppenhaus und schien geduldig auf Hilfe zu warten. Kurzerhand rief die Frau die Polizei Bremerhaven zur Hilfe. Die Beamten näherten sich der Eule an und konnten das Tier nach kurzer Zeit einfangen. Der nachtaktive Jäger ist anschließend wieder in die Freiheit entlassen worden, heißt es von der Polizei.

Laut Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen unterscheidet die Schleiereule ihr herzförmiger, weißer Gesichtsschleier von allen anderen Eulenarten. Die Augen sind relativ klein und schwarz. Die Schleiereule ist in fast allen Regionen der Erde verbreitet.

Immer wieder kommt es in Bremen und Niedersachsen zu kuriosen Polizeieinsätzen mit Tieren. So mussten Beamten im Jahr 2019 zum Beispiel ein Mini-Schwein einfangen.