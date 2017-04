Der Schmelztod weißer Wanderer

AWI untersucht die „Reiserouten“ der Eisberge

+ © Mario Hoppmann/AWI Ein treibender Eisberg, umgeben von Meereis im Weddellmeer. © Mario Hoppmann/AWI

Bremerhaven - Polarforscher aus aller Welt blicken derzeit gebannt auf die Antarktische Halbinsel. Am Larsen-C-Schelfeis beginnt ein riesiger Eisberg abzubrechen. Ein echter Gigant. „Der Tafeleisberg wird etwa 175 Kilometer lang und an seiner breitesten Stelle 50 Kilometer breit sein“, sagt eine Sprecherin des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Und ergänzt: „Seine Gesamtfläche wird fast 6 000 Quadratkilometer betragen und damit etwa siebenmal so groß sein wie Berlin.“ Der Koloss bringt es auf ein Gesamtgewicht von etwa 1 300 Gigatonnen. „Er bringt damit fast so viel auf die Waage wie alle im Zeitraum eines Jahres in der Antarktis neu entstandenen Eisberge zusammen“, heißt es.