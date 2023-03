Bremerhaven: Unruhen, Kaperei und Raub im Schifffahrtsmuseum

Von: Thomas Kuzaj

Bart Holterman untersucht den Grabstein des Bremer Kaufmanns Segebad Detken, der 52 Jahre lang auf Shetland handelte. © DSM/Paula Schiefer

Bremerhaven – „Immer weiter. . .“ – ein Motto, das an Sport und Wettbewerb erinnert. Wettbewerb ist in diesem Fall das richtige Stichwort, Wettbewerb im Handel. Es geht um die Hanse, oder genauer: um die Wege der Hanse. Die – eben – führten einst weiter und weiter. Das Europäische Hansemuseum in Lübeck zum Beispiel führt dies eindrucksvoll vor Augen. Nun nimmt sich das Deutsche Schifffahrtsmuseum (DSM) in Bremerhaven des Themas an, und zwar mit der neuen Ausstellung „Immer weiter – Die Hanse im Nordatlantik“.

Die Perspektive allerdings ist hier eine ganz besondere, denn die Bremerhavener nähern sich dem Thema unter anderem aus dem Blickwinkel der Archäologie. Als Ausgangs- und Bezugspunkt dient der verwitterte Grabstein eines Bremer Kaufmanns aus dem 16. Jahrhundert. Warum liegt er in einer abgelegenen Bucht auf den Shetlandinseln, weit entfernt von der Hansestadt an der Weser? Das ist hier die Frage.

Dr. Bart Holterman, Kurator der Ausstellung, hat etliche Quellen und Dokumente ausgewertet. Im 16. Jahrhundert gab es bereits rege Handelsbeziehungen zwischen Hamburg, Bremen, Shetland und Orkney. Historische Briefe dokumentieren nicht allein den Handel mit Gütern wie Salz, Fisch und Butter – sie zeichnen zudem das eindrückliche Bild einer harten Zeit, in der Gewalt und Seeraub zum Alltag gehörten.

Bremer Kaufleute mit Abenteuerlust und Mut

Kaufleute, die auf den Shetland- und Orkneyinseln Handel treiben wollten, mussten dazu auch Abenteuerlust, Entschlossenheit und Mut investieren. „Politische Unruhen, Kaperei und Schiffbruch waren ständige Gefahren“, so ein DSM-Sprecher. „Briefe aus dem Staatsarchiv Bremen rollen beispielsweise lebhaft das Schicksal der Bremer Brüder Cord und Gerd Hemeling auf. Cord starb an Bord eines Handelsschiffes nach einer Auseinandersetzung mit dem Schiffszimmermann.“ Und sein Bruder Gerd sah sich anno 1566 gezwungen, James Hepburn, dem nicht zimperlichen Earl of Bothwell und Herzog von Orkney – deutlich bekannter als der dritte Ehemann der schottischen Königin Maria Stuart – ein Schiff zu überlassen. Hepburn war nach einer verlorenen Schlacht in Schottland auf der Flucht. Gerd Hemeling kämpfte später um eine Entschädigung, die ihm jedoch verwehrt blieb.

Eine historische Seekarte der Shetlandinseln, auf der eine Bucht namens „Hamburger oder Bremer Haven“ eingezeichnet ist. © DSM

Besser erging es dem Bremer Kaufmann Segebad Detken. Er baute im 16. Jahrhundert eine störungsfreie Handelsbeziehung nach Shetland auf, wie die Inschrift seines Grabsteins belegt. Demnach war er 52 Jahre als Händler auf den Inseln aktiv – und fand genau dort eben auch seine letzte Ruhestätte. Kurator Holterman, Historiker des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, hat sie (mit seinem Kuratorenkollegen Dr. Philipp Grassel) besucht.

Museumsbesucher auf archäologischer Spurensuche

Die Ausstellung „Immer weiter“, zu sehen ab heute, Freitag (und bis 2024), ist gedacht als Erweiterung der DSM-Dauerausstellung in der Kogge-Halle des Museums. Und die Archäologie? Dient als Schlüssel. Die Drohnenaufnahme eines Gehöfts in Orkney, das etwa 1 000 Jahre lang durchgängig bewirtschaftet wurde, funktioniert praktisch als „Grabungsstätte“: Besucher sind „eingeladen, dort auf archäologische Spurensuche zu gehen und Zeugnisse aus verschiedenen Epochen zu finden“, so der Sprecher. „Die Kuratoren hoffen, auf diese Weise das Gefühl für das Puzzeln mit Fragmenten der Vergangenheit zu erzeugen.“ Filme zeigen die Methoden der Archäologie – und ein Modell demonstriert, mit welchen Schiffen sich die Kaufleute im 16. und 17. Jahrhundert in der Nordsee bewegten. Koggen übrigens waren zu diesem Zeitpunkt bereits durch modernere Segelschiffe abgelöst worden.