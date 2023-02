Ab sofort: Wochenlange Zug-Ausfälle zwischen Bremen, Bremerhaven und Verden

Von: Fabian Raddatz

Bahnreisende müssen ab heute und in den kommenden Wochen mit massiven Zug-Ausfällen zwischen Bremen, Bremerhaven und Verden rechnen.

Bremen – Zug-Ausfälle und das wohl wochenlang: Wer in Bremen und im Bremer Umland in nächster Zeit mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf starke Einschränkungen einstellen. In Richtung Verden und Bremerhaven sind zahlreiche Verbindungen betroffen. Ein Schienenersatzverkehr wurde jeweils eingerichtet.

Auch Züge der Nordwestbahn sind von den Ausfällen betroffen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

So fallen bereits am Freitag, 17. Februar 2023, Zug-Verbindungen zwischen Bremen und Bremerhaven aus. Grund sind Bauarbeiten auf der Strecke. Mehr als eine Woche müssen Zugreisende damit rechnen, dass ihre Verbindung eingestellt wird. Beginn der Einschränkungen ist am Freitagabend, sie sollen bis zum 27. Februar andauern.

Ab heute: Wochenlange Zug-Ausfälle – Strecke zwischen Bremen und Bremerhaven gestört

Ein Teil der Zugfahrten am Abend und in den frühen Morgenstunden fällt komplett aus, für einige Verbindungen sollen Reisende auf Schienenersatzverkehr mit Bussen zurückgreifen können. Zwischen Bremerhaven-Lehe und Bremerhaven-Hauptbahnhof fahren auch tagsüber Busse statt Bahnen.

Damit man die Anschlusszüge am Hauptbahnhof Bremerhaven noch rechtzeitig erreichen kann, sollen die Busse alle zwölf beziehungsweise 15 Minuten fahren. Das kündigten sowohl die Nordwestbahn als auch die Bahn AG an. Wer in die andere Richtung unterwegs ist, muss damit rechnen, dass er rund zehn Minuten später in Lehe ankommt.

Zwischen Bremen und Verden wird der Bahnverkehr eingeschränkt

Zug-Ausfälle und Schienenersatzverkehr auch auf der Strecke zwischen Bremen und Verden über Achim: Züge der Nordwestbahn und der Deutschen Bahn sind betroffen, wenn ab Freitag, 17. Februar an, bis Montag, 6. März, die Bauarbeiten auf der Strecke andauern sollen.

In den folgenden Zeiträumen soll die Strecke sogar komplett gesperrt werden:

Freitag, 17. Februar, bis Mittwoch, 22. Februar

Sonnabend, 25. Februar, bis Montag, 27. Februar

Mittwoch, 1. März, bis Sonntag, 5. März

Die Regionalexpress-Züge 4 und 8 der Deutschen Bahn werden in diesen Zeiträumen vor allem nachts entfallen – in der Zeit von 18 bis 7 Uhr. Bei Zügen der RS Linie 1 soll es auch tagsüber zu Ausfällen kommen. An Tagen mit Vollsperrungen entfällt ein Großteil der Fahrten zur halben Stunde aus Bremen in Richtung Verden.

In die Gegenrichtung sind die Züge zur vollen Stunde betroffen. Nur an den Vormittagen sollen die Züge fahren. Die Nordwestbahn bietet am Abend und am frühen Morgen Alternativen an. Reisende müssen sich hier auf veränderte Fahrtzeiten oder Schienenersatzverkehr mit Bussen einstellen.

Wochenlange Zug-Ausfälle in Bremen und umzu: Das sollten Reisende beachten

In allen Fällen raten die Zugbetreiber Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die Verbindung zu informieren. Das geht unter www.bahn.de, www.fahrplaner.de oder www.regiosbahn.de. Telefonisch erhält man unter der Rufnummer 04 21 / 59 60 59 Auskünfte.

