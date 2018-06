„Lale“ und „Lili“, „Kralli“ und „Fred“

Bremerhaven - Von Thomas Kuzaj. Ein unvergessener Pinguin – Publikumsliebling „Kralli“ ist einer der größten (tierischen) Stars, die der Zoo am Meer in seiner nun 90-jährigen Geschichte jemals hervorgebracht hat – mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Direktors Dr. Rüdiger Wandrey. Wandrey wusste die Medien zu nutzen – und dachte sich in den 80ern immer neue „Kralli“-Geschichten aus. Die Medien wiederum spielten da gerne mit – Tiergeschichten laufen immer gut.

Eigentlich, so hat Wandrey einmal gesagt, war „Kralli“ ja bloß ein „stinknormaler Felsenpinguin“. Aber eben nur eigentlich. Einmal spielte er sogar die Hauptrolle in einem (allerdings nur dreiminütigen) „Tatort“-Krimi. Hat „Kralli“ etwa seine PinguinHerzensdame „Henriette“ auf dem Gewissen? Nun, im Rahmen der 90-Jahr-Feierlichkeiten zeigt der Zoo am Meer den 1982 von Radio Bremen produzierten Kurz-Krimi am Sonntag, 24. Juni – und zwar um 13, 14, 15 und 16 Uhr auf dem Outdoor-Monitor auf der Terrasse.

Wandrey selbst ist am Sonntag auch mit von der Partie. Der Vorgänger von Direktorin Dr. Heike Kück erzählt bei der offiziellen Eröffnung der Feierlichkeiten (11.30 Uhr) „Kralli“-Anekdoten. Und Wandrey ist ein guter Geschichtenerzähler! „Kralli“ würde es mit Sicherheit bestätigen.

Zu den tierischen Stars des Seestadt-Zoos gehören – ohne Frage – zwei Eisbärmädchen. Mit „Lale“ (geboren im Dezember 2013) und „Lili“ (Dezember 2015) knüpfte der Zoo am Meer an seine traditionellen Erfolge in der Eisbärennachzucht an. Geradezu atemlos wurde in klassischen und sozialen Medien dokumentiert und verfolgt, wie sich die Eisbärbabys entwickelten.

+ Der Seestadt-Zoo bietet Einblicke in Unterwasser-Lebenswelten. © Zoo am Meer

„Lale“ und „Lili“ zogen, als es an der Zeit war, nach Emmen (Holland) um – in den „Wildlands Adventure Zoo“. Eisbärmutter „Valeska“ und Eisbärvater „Lloyd“ blieben in Bremerhaven.

+ Eigentlich ein „stinknormaler Felsenpinguin“: „Kralli“ wurde in den 80er Jahren zu einem großen Medienstar. © Zoo am Meer

In Bremerhaven geblieben (und das schon seit sehr langer Zeit) ist auch Köhlerschildkröte „Fred“. „Fred“ ist der älteste Zoobewohner und hat mehr als 67 Jahre nicht auf dem sprichwörtlichen Buckel, sondern auf dem Panzer. Anfang der 50er Jahre hat ihn „ein Seemann aus Südamerika mitgebracht“, sagt Direktorin Kück. So etwas „war damals üblich“. Kück weiter: „Heute, in Zeiten des Washingtoner Artenschutzabkommens, wäre das undenkbar.“