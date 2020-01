Skurriler SUV-„Diebstahl“ in Bremerhaven: 73-Jähriger alarmiert Polizei

Ein 73-jähriger Geschäftsmann kontaktierte die Polizei in Bremerhaven, weil er einen Diebstahl seines SUV-Geländewagens befürchtete. Nach der Arbeit konnte er ihn auf dem Parkplatz nicht wiederfinden. Doch dann machte er plötzlich eine skurrile Entdeckung.

Bremerhaven - Der 73-Jährige hatte den SUV am 7. Januar angeblich direkt vor dem Büro abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, lief der Mann erst die Umgebung zu Fuß ab, bevor er die Beamten aus Bremerhaven informierte. Die Polizeikräfte gingen schließlich mit auf die Suche, doch der hochwertige VW Touareg schien gestohlen. Zwischenzeitlich rief der Geschäftsmann zuhause an, um sich abholen zu lassen. Dabei erhielt er jedoch plötzlich eine skurrile Information: Der SUV stand vor seiner eigenen Haustür. Der 73-Jährige hatte lediglich vergessen, dass er an diesem Morgen statt mit seinem SUV mit seiner Limousine ins Büro nach Bremerhaven gefahren war.

dpa