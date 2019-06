Unbekannter schießt auf Eltern mit Kleinkind und eine Autofahrerin

Softair-Waffe abgefeuert

In Bremerhaven sind am Montag mehrere Personen mit einer Softair-Waffe beschossen wurde. Unter anderem zielte eine unbekannte Person auf ein Ehepaar, das mit seinem Kleinkind in der Stadt unterwegs war.