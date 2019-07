Rinder büxen aus und machen Ausflug Richtung A27

Polizei leitet Verkehr um

+ © dpa Insgesamt sieben Tiere waren von einer in der Nähe zum Zubringer liegenden Weide ausgebrochen und so auf die Straße gekommen. © dpa

Auf ihrem Weg zur Autobahn sind etliche Rinder in Bremerhaven gerade noch rechtzeitig gestoppt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren sieben Tiere am Samstag von ihrer Weide ausgebrochen und auf eine Schnellstraße gelaufen.