Betrunkener hängt bei Einbruch in eigene Wohnung kopfüber in Fenster fest

Spektakuläre Kletteraktion in Bremerhaven

© dpa-avis

Bremerhaven - Spektakuläre Kletteraktion in Bremerhaven: Ein betrunkener Mann ist in seine eigene Wohnung im 4. Stock eingebrochen und in einem Dachfenster steckengeblieben. Es war ihm zuvor nicht gelungen, seine Tür zu öffnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.