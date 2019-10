Vaterschaftsfeier in Tankstelle endet in Polizeizelle

Feier der Vaterschaft eskaliert in Saufgelage in Tankstelle - am Ende kommen die Männer in Polizeigewahrsam in Bremerhaven

Eine Vaterschaftsfeier in Bremerhaven ist derartig eskaliert, dass die Männer am Ende die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen mussten. Was war passiert?

Bremerhaven - Sie feierten die Vaterschaft eines 37-Jährigen und landeten in einer Polizeizelle: Ein 40-Jähriger und der frischgebackene 37-jährige Vater haben sich in Bremerhaven im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Frederikshavner Straße so stark betrunken, dass sie am Ende durch den Raum taumelten und einiges zu Bruch ging.

Nach dem Konsum erheblicher Mengen Alkohols wurden sie von der Bedienung aufgefordert, den Laden zu verlassen.

Bremerhaven: Vaterschaftsfeier in Tankstelle endet in Verwüstung

Aufgrund ihres Trunkenheitsgrades waren der junge Vater und sein 40jähriger Kumpel dazu nicht mehr in der Lage. Die Männer hätten eine "Schneise der Verwüstung" hinterlassen, teilte die Polizei am Sonntag in Bremerhaven mit. Als die Polizei an der Tankstelle eintraf, saßen die beiden Männer mit freiem Oberkörper auf dem Boden und schlugen sich abwechselnd ins Gesicht.

Polizei Bremerhaven nimmt Männer in Gewahrsam

Nur mit Mühe konnten die Polizisten die Männer voneinander trennen. Danach ging es für den 37-Jährigen nicht zurück zum Nachwuchs, sondern über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei.