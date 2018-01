Klimahaus steigert Besucherzahl und will weiter investieren

2100 Besucher mehr als im Vorjahr

+ © dpa Klimahaus Bremerhaven © dpa

Bremerhaven - Mit Neuerungen wie einem als Spiel konzipierten interaktiven Ausstellungsbereich hat das Klimahaus in Bremerhaven seine Besucherzahl gesteigert. Wie Geschäftsführer Arne Dunker am Dienstag berichtete, kamen im vergangenen Jahr knapp 455.400 Menschen in die Erlebniswelt - das waren rund 2100 Besucherinnen und Besucher mehr als im Vorjahr.