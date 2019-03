Katze und Besitzer sitzen im Sturm auf Dach fest

Die Feuerwehr musste einen Katzenbesitzer und sein Tier bei stürmischem Wetter vom Dach eines Wohnhauses in Bremerhaven retten.

Bremerhaven - Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Katze tags zuvor aus einem Fenster im vierten Stock ausgebüxt, traute sich dann aber nicht zurück. Der 25-Jährige versuchte, seinen Liebling zu retten, und kletterte ihm nach. Er musste aber feststellen, „dass auf dem Dach ein anderer Wind weht", wie die Polizei es formulierte. Sicherheitshalber blieb der Mann sitzen, seine Verlobte alarmierte die Rettungskräfte. Die holten beide aus schwindelnder Höhe sicher auf den Boden zurück.

Für die Retter in Bremerhaven war es nicht der einzige katzenbedingte Einsatz am Wochenende. In der Nacht auf Sonntag hatte sich eine Katze im Motorraum eines Autos verkrochen und steckte fest. Die Feuerwehr musste den Wagen anheben und teilweise demontieren, um das verängstigte Tier zu befreien.

dpa

Mehr zum Thema Sturm:

