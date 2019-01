Inventur im Zoo am Meer

Köhlerschildkröte „Fred“ ist fast 70 Jahre alt

Köhlerschildkröte „Fred" ist mit fast 70 Jahren das älteste Tier im Zoo am Meer. Bei der Inventur wurde „Fred" gemessen und gewogen.

Bremerhaven – Seebär „Nelson“ will nicht auf die Waage. Tierpflegerin Pamela Casper von Holten lockt das Tier mit einer Makrele, damit es auf das Gerät geht. Aber es ist nichts zu machen. „Nelson“ streckt nur seinen Hals in die Länge, um trotzdem an das Futter zu gelangen. Seine Mutter „Phoka“ ist weniger zimperlich. Entspannt steigt sie auf die elektronische Waage: 56 Kilo zeigt sie an - exakt so viel wie 2018. Einmal im Jahr macht der Zoo am Meer in Bremerhaven Inventur. Die Pfleger hatten am Dienstag alle Hände zu tun, die Tiere zu zählen, zu messen und zu wiegen.