Ausgesetzt: Hund rettet  Meerschweinchen das Leben

Ein aufmerksamer Hund hat beim Gassi gehen in einem Wald bei Bremerhaven drei kleine Meerschweinchen entdeckt. Offenbar wurden die Tiere absichtlich ohne Wasser und Nahrung ausgesetzt.

Bremerhaven - Ein Hund hat beim Gassi gehen in einem Wald bei Bremerhaven drei kleinen Meerschweinchen das Leben gerettet.

Bremerhaven: Hund findet Meerschweinchen

Der Hund habe sich bei dem Spaziergang am Sonntagmorgen

ungewöhnlich aufgeregt verhalten und seine Halterin in ein Gebüsch geführt, teilte die Polizei am Montag mit. In einer Mulde fand die Frau einen Drahtkäfig mit drei kleinen, offensichtlich ausgesetzten Meerschweinchen.

Der Käfig war mit frisch abgeknickten Zweigen und Ästen teilweise abgedeckt und schwer zu erkennen. Die 65 Jahre alte Spaziergängerin alarmierte die Polizei.

Tiere ohne Wasser und Nahrung ausgesetzt

Die Beamten gehen davon aus, dass die Tiere ohne Wasser und Nahrung bewusst ausgesetzt wurden, möglicherweise im Zusammenhang mit der Urlaubszeit. Ohne den Hund wären sie sicherlich verloren gewesen.

