Hobbybastler zündet selbstgebauten Böller - ein Kind verletzt

Mit Anleitung aus dem Internet

+ © dpa Der 26-Jährige hat mit einer Anleitung aus dem Internet einen übergroßen Böller selber gebaut. © dpa

Ein 26-Jähriger hat am Sonntag einen selbstgebauten Böller gezündet. Dabei wurde ein in der Nähe spielendes Kind verletzt. Der Unfall ereignete sich in Bremerhaven.