Greenpeace blockiert Entladung von Geländewagen

Autoterminal in Bremerhaven

+ © dpa Protest: Greenpeace-Aktivisten blockieren am Autoterminal in Bremerhaven das Entladen von SUV-Fahrzeugen © dpa

Greenpeace-Aktivisten blockieren am Autoterminal in Bremerhaven das Entladen von SUV-Fahrzeugen. Dabei benutzen sie auch so genannte Krallen, um die Fahrzeuge festzusetzen.