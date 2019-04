Geschockt wegen Notre-Dame? Frau fährt betrunken Auto

Mit dem Brand der Kathedrale Notre-Dame hat sich eine betrunkene Autofahrerin in Bremerhaven bei der Polizei herauszureden versucht.

Bremerhaven - Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Beamte die 50-Jährige am Vorabend gegen 23.30 Uhr bei einer Routinekontrolle gestoppt. Schon beim ersten Kontakt sei klar geworden, dass die Frau alkoholisiert war. Sie habe aus den Medien von dem Großfeuer in Paris erfahren, sagte sie den Angaben nach. Diese Nachricht belaste sie so, dass sie erst einmal etwas getrunken habe. Die Fahrerin wurde für eine Blutentnahme festgenommen, ihr Führerschein wurde eingezogen.

dpa

