Geldbörse mit Hunderten Euro gefunden - ehrlicher Mann geht zur Polizei

Bremerhaven - Ein ehrlicher Finder hat in Bremerhaven auf dem Bürgersteig vor einer Schule ein Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro gefunden und gleich die Polizei gerufen.

Ein ehrlicher Finder hat in Bremerhaven auf dem Bürgersteig vor einer Schule ein Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro gefunden und gleich die Polizei gerufen. Der 61-Jährige habe die Brieftasche nach dem Fund am Donnerstagmittag einer Streifenwagenbesatzung übergeben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Beamten konnten den Besitzer ermitteln und kurz darauf auf dessen Handy erreichen. Der 52-Jährige war noch in der Nähe und nahm seine Geldbörse entgegen. Die Freude war riesengroß.

dpa

Rubriklistenbild: © Monika Skolimowska/ZB/dpa