Bremerhaven: Frau klettert Kirchturm hoch – erst nach Stunden in Sicherheit

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Hilfskräfte mussten eine Frau aus 70 Metern Höhe in Sicherheit bringen. Der Einsatz in Bremerhaven dauerte mehrere Stunden. Zuvor kletterte sie einen Kirchturm empor.

Bremerhaven – Der Turm der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche misst 86 Meter. Rund 70 Meter davon, die sich eine Frau am Freitag, dem 26. August 2022 für ein gefährliches Unterfangen zu Nutzen gemacht hatte. Wie zunächst die „Nordsee-Zeitung“ berichtet hatte, kletterte die Frau die 70 Meter empor. Wie auch im Zuge der Demontage des abgesackten Moleturms fallen gegenwärtig auch bei der seit 1978 unter Denkmalschutz stehenden Kirche Bauarbeiten an.

Ein angebrachtes Baugerüst erinnert dort an die aktuellen Sanierungsarbeiten. Mithilfe dessen soll die Frau nach oben gelangt sein, um sich anschließend mit einem Seil am Turm festzubinden. Nach Polizeiangaben sollte es mehrere Stunden gedauert haben, bis sie aus freien Stücken wieder herunterkam – und damit in Sicherheit.

Stadt in Bremen: Bremerhaven Fläche: 93,8 km² Bevölkerung: 113.634 (2019) Vorwahl: 0471

Bremerhaven: Frau klettert Kirchtum hinauf – Einsatz dauert mehrere Stunden

Medienberichten zufolge leitete die herangeeilte Polizei gegen 21. 45 Uhr die großräumige Absperrung des Bereichs rund um die Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche ein. Dank der tatkräftigen Unterstützung mehreren Hilfskräften der Polizei und Feuerwehr bekam die Frau irgendwann wieder Boden unter die Füßen. Laut Polizeiangaben war das gegen Mitternacht der Fall – solange soll sie oben auf dem Turm unaufhörlich geschrieben haben.

Eine Frau kletterte am Freitag, dem 26. August 2022, die Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche in Bremerhaven hinauf. © CHROMORANGE/Imago

Die gefährliche Aktion endete für die Frau letzten Endes unbeschadet – ins Krankenhaus wurde sie dennoch eingeliefert. Fragen der Beweggründe für ihr Verhalten sind bislang noch unbeantwortet.