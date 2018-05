Bremerhaven feiert mit Schiffen, Live-Musik und „Street Food“

So schön kann die Seestadt sein: Sonnenuntergang in Bremerhaven. Beim „Seestadtfest“ werden von Donnerstag bis Sonntag etliche maritime, musikalische und kulinarische Attraktionen geboten. - Foto: AFP

Bremerhaven - Von Thomas Kuzaj. Maritimes, Kulinarisches und ESC-Glamour – früher gab es die „Festwoche“, mittlerweile feiert Bremerhaven das „Seestadtfest“. In dieser Woche ist es wieder so weit. Die tollen Tage dauern von Donnerstag, 24. Mai, bis Sonntag, 27. Mai. „Street Food“, Rap und Shopping runden das Programm ab, bei dem aber natürlich vor allem auch Schiffe im Mittelpunkt stehen. Im Alten Hafen und im Neuen Hafen laden viele Crews zu Besichtigungen ein.

Segelschiffe, Motorschiffe, Dampfschiffe – da fehlt es an nichts. Zum „Open Ship“ laden beispielsweise der spanische Drei-Mast-Segler „El Galeón“ (Freitag bis Sonntag, 11 bis 20 Uhr), das russische Vollschiff „Mir“ („Friede“, Donnerstag bis Sonntag, 11 bis 20 Uhr) und die Nordische Jagt (Vorgänger-Begriff von „Yacht“) „Grönland“ (Donnerstag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr).

Die „Grönland“ gehört dem Deutschen Schifffahrtsmuseum (jetzt ja mit drei „f“). Sie ist eines der ältesten deutschen Seeschiffe im aktiven Dienst. Im Sommer ist die Nord- und Ostsee das Segelrevier der Nordischen Jagt, bevor sie sich im Winter wieder in die Museumsflotte im Alten Hafen einfügt.

1867 wurde die „Grönland“ in Norwegen als Robbenfänger gebaut. Sie ist das Original-Schiff, mit dem der Polarforscher Kapitän Carl Koldewey – 1837 in Bücken bei Hoya geboren, 1908 in Hamburg gestorben – anno 1868 zur ersten deutschen Arktisexpedition aufbrach.

Das ist nun 150 Jahre her, also wird das auch gefeiert. Zum Gedenken an die erste deutsche Nordpolarmeerexpedition bietet die Deutsche Post in Bremerhaven einen Sonderstempel an. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr öffnet das Team „Erlebnis Briefmarken“ am Donnerstag, 24. Mai, ein Sonderpostamt im Foyer des Deutschen Schifffahrtsmuseums.

+ Mit einem Sonderstempel würdigt die Post Deutschlands erste Arktisexpedition vor 150 Jahren. - Foto: Deutsche Post

Vor der „Grönland“ wird am Donnerstag auch die offizielle Eröffnung des „Seestadtfests“ gefeiert – um 17 Uhr. Zuvor steigt bereits ein Kinderfest beim Schifffahrtsmuseum (Hans-Scharoun-Platz, 12 bis 17 Uhr, auch Freitag bis Sonntag). Für Atmosphäre soll am Donnerstag auch das „Plattfest“ sorgen, das um 16 Uhr mit dem Bremerhavener „Blancke-Trio“ beginnt. Für 17.45 ist Yared Dibaba angekündigt. Eine Feuershow beim Alten Hafen beginnt um 22 Uhr.

Am Freitag, 25. Mai, wird auf dem Theodor-Heuss-Platz „Street Food“ serviert – Gerichte aus der Türkei, Japan und Peru. Auf der Seebäderkaje beginnt um 13 Uhr ein Wettkampf der Landesfeuerwehren. Highlight im Musikprogramm dürfte am Freitag der Auftritt von ESC-Star Michael Schulte sein, der jüngst beim Eurovision Song Contest mit „You Let Me Walk Alone“ auf dem vierten Platz gelandet war. In Bremerhaven tritt er um 20 Uhr auf der „Bremen-Eins“-Bühne auf. Die „Bremen-Next-Bühne“ bringt zeitgleich Hip-Hop-Newcomer an den Start.

Am Sonnabend, 26. Mai, gibt es wieder „Street Food“. Auch Hafenrundgänge stehen auf dem Programm. Der Wettkampf der Landesfeuerwehren geht weiter.

Aus Bremen kommt das Team des GOP-Varietétheaters mit einem Heißluftballon zum „Seestadtfest“ (12 bis 19 Uhr). An der Ostseite des Neuen Hafens dürfen sich Freunde des Kulinarischen auf eine Live-Kochshow freuen (13 bis 17 Uhr). Für den guten Ton – sprich: für Musik – sorgen am Sonnabend unter anderem „Faakmarwin“ („Du bist schön“) aus Bremen (21 Uhr), Grime-Star Stunnah (21.30 Uhr) und Soul-Pop-Queen Leslie Clio („I Couldn’t Care Less“, „Rumours“). Ihr Auftritt beginnt laut Programm um 22.30 Uhr. Gegen 23 Uhr soll es am Sonnabend dann noch ein Höhenfeuerwerk geben.

+ Soul-Pop-Queen Leslie Clio zählt zu den Stars des Bremerhavener Musikprogramms. - Foto: Gerhard Kühne/Erlebnis Bremerhaven

Am Sonntag, 27. Mai, endet der internationale Feuerwehr-Wettbewerb auf der Seebäderkaje, dessen Anlass das 125-jährige Bestehen der Feuerwehr Bremerhaven ist. Auch am Sonntag wird wieder „Street Food“ serviert. Und es gibt einen Gottesdienst. Er beginnt um 12 Uhr mit dem Seemannschor Bremerhaven an der Schleuse des Neuen Hafens.

Ebenfalls am Sonntag steht ein Flohmarkt auf dem Programm (10 bis 18 Uhr, südliche Bremerhavener Innenstadt) – zudem gibt es auf der „Havenplaza“ einen kleinen Antikmarkt (ebenfalls 10 bis 18 Uhr). Das GOP kommt noch einmal mit seinem Ballon (12 bis 18 Uhr). Die Innenstadt-Geschäfte laden zum verkaufsoffenen Sonntag und zur Modenschau (13 bis 17 Uhr).