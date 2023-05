Lebenslang hinter Gittern: Ehemann von Ekaterina B. muss wegen Mordes in Haft

Von: Lia Stoike

Das Urteil ist gefällt: Der Ehemann von Ekaterina B. (32) aus Bremerhaven muss wegen Mordes lebenslang hinter Gitter. Ein langer Prozess ist zu Ende.

Bremerhaven – Um 9:15 Uhr wird das Urteil nach 42 Prozesstagen verkündet: Walter B. (47) wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Er bricht noch im Gerichtssaal in Tränen aus. Das berichtet nordsee-zeitung.de. Lange schwieg Walter B. zu den Vorwürfen. Dann behauptete plötzlich seine Mutter Ludmilla B. (66), ihre Schwiegertochter getötet zu haben. Kreiszeitung.de berichtete.

Ehemann von Ekaterina B. muss wegen Mordes lebenslänglich in Haft

Die Befunde der Rechtsmediziner passen allerdings nicht zu der Aussage der 66-Jährigen. Todeszeitpunkt sowie der angebliche Zeitpunkt der Zerteilung der Leiche passen nicht zu den Ergebnissen der Obduktion. Erst nach diesem Geständnis bricht Walter B. sein Schweigen, betont mehrfach seine Unschuld und gab lediglich zu, den Koffer mit den Leichenteilen in einen Fluss geworfen zu haben.

Walter B. (46, links) stand wegen Mordes vor dem Landgericht Bremen. © Sussek

Das Gericht kommt dennoch nach einem langwierigen Prozess unter Berücksichtigung diverser Aspekte zu dem eindeutigen Urteil. „Es war der Ehemann, Walter B., und es war Mord“, heißt auf nordsee-zeitung.de. Im Februar 2022 wird Ekaterina B. aus Bremerhaven als vermisst gemeldet. Fast einen Monat lang suchen Einsatzkräfte nach der Verschwundenen – ohne Erfolg. Anfang März wird dann ein Koffer am Weserufer in Bremerhaven angespült. Darin enthalten: die Leichenteile von der 32-Jährigen.



Laut Gericht sei erwiesen, dass B. seiner Ehefrau ein Beruhigungsmittel gab und sie ermordete. Anschließend soll er die Leiche der 32-Jährigen zerstückelt, in Plastiksäcke gewickelt und in einem Koffer verpackt haben. Am 1. März 2022 wurde jener Koffer am Weserufer in Bremerhaven angespült. Es kann allerdings noch Berufungen gegen das Urteil eingelegt werden.