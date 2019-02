Das Leben unter der Eisschicht

Bremerhaven - Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) ist am Montag Richtung Antarktis gestartet, um ein bisher unter Schelfeis verborgenes Meeresökosystem zu erkunden.

Der Eisberg namens A68, der fast die siebenfache Fläche Berlins aufweist, kalbte (kalben: das Abbrechen größerer Eismassen) im Juli 2017 vom antarktischen Larsen-Schelfeis (wir berichteten). Jetzt planen Forscher, per Schiff in die Region zu fahren, um dort Proben vom Meeresboden zu nehmen, wie das AWI mitteilte. Durch den Abbruch eines riesigen Eisberges wurde eine Fläche von etwa 5 800 Quadratkilometern von der Hunderte von Metern dicken Schelfeisschicht befreit. Schon zwei Expeditionen hatten vergeblich versucht, das Gebiet zu erreichen, berichtete eine AWI-Sprecherin. Ihren Worten zufolge eilt die Mission: Das wahrscheinlich seit mehreren tausend Jahren vom Eis bedeckte Ökosystem könnte sich mit dem jetzt einfallenden Licht rasch verändern.

Das Team unter AWI-Leitung wird am Sonnabend in Punta Arenas (Chile) mit dem Forschungseisbrecher „Polarstern“ zu der neunwöchigen Expedition in die Antarktis aufbrechen. Die Nutzung von Satellitenaufnahmen unterstützt die Navigation durch das Meereis, um die abgelegene Region des Larsen-C-Schelfeisgebietes östlich der Antarktischen Halbinsel zu erreichen. „Die Expedition zum Larsen-C-Schelfeis ist eine einmalige Gelegenheit für die internationale Forschungsgemeinschaft, um in dieser vom Klimawandel betroffenen Region interdisziplinäre Forschung durchzuführen“, sagt der wissenschaftliche Fahrtleiter der Expedition, Dr. Boris Dorschel. „Larsen-C liegt wirklich weit im Süden. Und selbst in Zeiten minimaler Meereisbedeckung in der Antarktis ist dort noch viel Eis vorhanden. Zum jetzigen Zeitpunkt dorthin zu gelangen, ist sehr wichtig, weil wir uns Einblicke in die erst kürzlich vom Schelfeis befreite Welt erhoffen. Wir werden unser Bestes geben, um die Geheimnisse des Eisschelfs und des Eisbergs A68 zu lüften“, so der AWI-Bathymetriker, der die Strukturen am Meeresboden erforscht. Die Wissenschaftler werden dabei unterstützt von hochauflösenden Satellitendaten und Eiserkundung mit den Bordhelikoptern der „Polarstern“.

„Das Kalben von A68 ist eine einmalige Gelegenheit, Meereslebewesen zu untersuchen, die einem dramatischen ökologischen Wandel ausgesetzt sind. A68 ist einer der größten jemals beobachteten Eisberge. Sein Abbruch eröffnet uns die einzigartige Chance, eine Welt zu erforschen, über die wir praktisch nichts wissen, weil sie normalerweise unter Hunderte von Metern dickem Eis verborgen liegt“, sagt der Meeresbiologe Dr. Huw Griffiths vom British Antarctic Survey (BAS). Er leitet eines der Projekte zur Erforschung der Biologie am Meeresboden. „Das Gebiet war Jahrtausende ohne Sonnenlicht, und wir gehen davon aus, dass sich hier eine Artengemeinschaft entwickelt hat, die sich speziell an ein Leben mit sehr wenig verfügbarer Nahrung angepasst hat.“ Der Abbruch dieses riesigen Eisbergs wirke so, also nehme man plötzlich die Decke von einer Höhle. „Erstmals seit Tausenden von Jahren können durch das einfallende Sonnenlicht an der Wasseroberfläche Mikroalgen wachsen, was das gesamte Nahrungsnetz verändert, so dass sich andere Arten ansiedeln“, erläutert Griffiths.

Das Expeditionsteam wird Tiere, Mikroorganismen, Plankton, Meeressedimente und Wasserproben untersuchen. Dabei kommen verschiedenste Geräte zum Einsatz wie Unterwasser-Videokameras und ein Schlitten, der am Meeresboden kleine Tiere sammelt. Zudem wird der Meeresboden mit Hilfe von Sonarsystemen detailliert vermessen. gn