Autofahrerin weicht Katze aus und kracht in geparktes Auto

Beim Versuch einer Katze auszuweichen, hat eine Autofahrerin in Bremerhaven einen Unfall mit hohem Schaden verursacht.

Bremerhaven - Wie die Polizei mitteilte, lief die Tier kurz nach Mitternacht am Mittwoch über die Straße. Dabei habe sich die 25-Jährige erschrocken, wollte ausweichen, geriet dabei in voller Fahrt zu weit nach rechts undkrachte in einen am Straßenrand geparkten Wagen. Der Sachschaden beträgt mehr als 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand, die Katze „entkam unerkannt“, heißt es im Polizeibericht.

