Neue Bücher mit Bremen- und Seefahrt-Bezug

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Weihnachten steht vor der sprichwörtlichen Tür. Wie, bei Ihnen nicht? Na, warten Sie‘s ab. Spätestens am 24. Dezember wird es dann ja doch Zeit mit dem Geschenkebesorgen. In loser Folge präsentieren wir an dieser Stelle Ideen, die auf die eine oder andere Weise etwas mit Bremen und dem maritimen Leben zu tun haben. Für den Fall, dass plötzlich Weihnachten vor der Tür steht!

Was bietet sich da an? Vielleicht ein Ausflug nach Bremerhaven. Es müssen ja nicht immer die Malediven sein. Bremerhaven hat auch seine schönen Seiten! 100 sind es im Fall dieses Buches, das der Bremer Schünemann-Verlag produziert hat und für 14,90 Euro verkauft. Als Herausgeber fungiert der Magistrat der Seestadt – und das nicht ohne Grund.

Schließlich handelt es sich um einen Bremerhaven-Führer. Dieses Mal aber stehen nicht Attraktionen wie Klimahaus und Auswandererhaus im Fokus, sondern das historische Herz der Seestadt, soweit erhalten. Große Kirche und Strandhalle, Fischereihafenschleuse und Zoo am Meer, „Café National“ und Villa Seedorf: „Historische Bauwerke in Bremerhaven“ heißt der Band, der 83 eben dieser Bauwerke vereint – mit Bildern, so präzisen wie kenntnisreichen Beschreibungen und einer praktischen Ausklapp-Karte für alle, die sich auf den Malediven besser auskennen als in Bremerhaven.

Geschichten aus einer versunkenen Welt

Und wo wir gerade so schön durch die Welt des Maritimen segeln, die Welt der Häfen und Schiffe, sie steckt ja voller Geschichten. Für den Bremer Verlag Edition Temmen hat der Kulturwissenschaftler und Filmemacher Edmund Ballhaus sich in jahrelanger Recherchearbeit auf die Suche nach solchen Geschichten gemacht. Nach Geschichten von Seemännern und alten Schiffen, von Packerinnen im Fischereibetrieb und Schiffbauern auf der Werft („Schiffe entstehen im Himmel“, 320 Seiten, 300 Abbildungen, Preis: 19,90 Euro). Die Geschichten, die Ballhaus gesammelt hat, spielen in Emden. Und sie liegen erst wenige Jahrzehnte zurück. Trotzdem sind es schon Geschichten aus einer versunkenen Welt. Container, Globalisierung und Digitalisierung haben alles verändert.

Wilde Abenteuer in Vegesack

Rega Kerner, Seemannstochter und Steuerfrau, versteht auch etwas von maritimen Geschichten. Jetzt hat sie einen Jugendroman daraus gemacht. „Wer Schiffe klaut, kriegt nasse Füße“ – so heißt er. Erschienen ist das Buch für Land- und Wasserratten ab 14 Jahren in der Edition Falkenberg (230 Seiten, Preis: 12,90 Euro). Wilde Abenteuer sind es, von denen Kerner erzählt. In Vegesack stehlen zwei junge Frauen ein altes Schiff und machen sich damit auf den Weg. Ist der Weg auch das Ziel? Auf dem Wasser, da weiß man nie. . .

Biografien zum Mitraten

Zurück an Land. Peter Meyer-Odewald ist Rechtsanwalt. Und er schreibt gern. Aber nicht nur Klageschriften und Aktennotizen, sondern auch Bücher. Bücher über Bremen, dessen skurrile Seiten er sehr zu schätzen weist – zuletzt hat Meyer-Odewald es mit dem Band „Bremen beschwipst“ beschwingt bewiesen. Nun legt er ein Buch mit dem Titel „Wer ist es?“ vor; Untertitel: „Kuriose Begebenheiten aus dem Leben berühmter Bremerinnen und Bremer“ (Schünemann-Verlag, 160 Seiten, Preis: 12,90 Euro). Unter den Bremern und Butenbremern sind Originale wie „Fisch-Luzie“, der Kirchenliederdichter Joachim Neander und der Schriftsteller Mario Puzo („Der Pate“).

Ein richtig unterhaltsames Rätselbuch ist das geworden, denn Meyer-Odewald erzählt die Anekdoten und Histörchen aus dem Leben berühmter Hanseaten so, dass der Leser zum Mitraten genötigt wird. Wer gemeint ist, das erfährt der Leser erst am Schluss. Und man kommt wirklich nicht immer gleich drauf!