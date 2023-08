„Ohne macht das Viertel endgültig keinen Sinn mehr“: Bremer wollen Kultkneipe „Horner Eck“ retten

Hauskauf für 850.000 Euro

Das Haus vom „Horner Eck“ wird verkauft – möglicherweise das Ende der Kult-Kneipe. Um teure Mieten zu verhindern, haben die Betreiber eine Genossenschaft gegründet und wollen den Bau erwerben. Sie brauchen 850.000 Euro.

Bremen – Ein weiteres Traditionslokal bangt um seine Existenz: Das „Horner Eck“ im Bremer Viertel gibt es schon seit Jahrzehnten, ist Nachbarschaft-Treffpunkt und Ort für Filme und Konzerte. Doch auch hiervor macht die Gentrifizierung keinen Halt, denn der bisherige Vermieter möchte das Haus verkaufen. Fällt es in fremde Hände, so hätte das wohl eine drastische Mieterhöhung zur Folge – einen Mietpreis, den sich die Betreiber der Kneipe nicht mehr leisten könnten.

Doch die Genossenschaft, eine Gruppe junger Erwachsener, die das Lokal in der Friesenstraße seit 2019 betreibt, gibt nicht auf: Sie will das Haus selbst kaufen, die Kneipe erhalten und zum Kulturzentrum ausbauen. 850.000 Euro sind dafür notwendig. Unter anderem über die Website des Horner Eckhauses können sich potenzielle Unterstützer informieren.

Kultkneipe „Horner Eck“ bangt um ihre Existenz – Genossenschaft will Haus kaufen

„Wir sind optimistisch“, teilt Lilja von der im März gegründeten „Horner Eckhaus eG“ auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Fast jeden Abend werden am Tresen im Horner Eck neue Genossenschaftsanteile gezeichnet, von ganz kleinen Beträgen bis zu großen Summen – wir sind so dankbar, dass so viele Menschen das Horner so sehr lieben wie wir.“ Zunächst sei es der Gruppe schwergefallen, Freunde, Nachbarn und Menschen aus dem direkten Umfeld wegen des Geldes anzusprechen. Mittlerweile hätten sie aber eine gewisse Routine darin entwickelt.

+ Das „Horner EckHaus“ mit der „Horner Eck“-Kneipe prägt das Viertel seit Jahrzehnten. © Screenshot: „Horner EckHaus“/Youtube

Die Gesamtkosten von aktuell 850.000 Euro setzen sich aus einem Kaufpreis für das Eckhaus von 700.000 Euro, den Kaufnebenkosten sowie den Gründungskosten für die Genossenschaft von 48.500 Euro und den Kosten für die energetische Sanierung zusammen. Für Letztere alleine würden mindestens 100.000 Euro anfallen, um die gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards einzuhalten. Ursprünglich hatte die Gruppe sogar mit noch mehr Geld kalkuliert, doch ihre Ansprüche bei der Erneuerung des Baus schließlich zurückgefahren.

Gentrifizierung im Bremer Viertel: „Wir könnten uns die Mieten nicht mehr leisten“

Noch bis Ende des Jahres hat die Genossenschaft ein Vorkaufsrecht – bisher hat sie 150.000 Euro zusammen bekommen. „Unser Finanzkonzept beruht auf einer Mischung aus Direktkrediten, Genossenschaftsanteilen und einem Bankkredit. Wir wollen insgesamt 500.000 Euro in Direktkrediten und Genossenschaftsanteilen finanzieren“, erläutert Lilja.

Gentrifizierung in Bremen Gentrifizierung bedeutet laut Duden die „Aufwertung eines Stadtteils durch dessen Sanierung oder Umbau mit der Folge, dass die dort ansässige Bevölkerung durch wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt wird“. Ebendies befürchten die Betreiber vom „Horner Eck“. Doch wie lässt sich das nachweisen? Sinnvoll ist ein Blick auf harte Zahlen – wie sind die Mietpreise gestiegen, wie viele Zwangsräumungen gab es –, aber auch auf Zeitzeugenberichte der Anwohner. Bislang gab es für Bremen keinen Mietspiegel von öffentlicher Seite, der die Entwicklung der Mietpreise offiziell belegt. Die Stadt Bremen will ihn bis zum 1. Januar 2024 einführen. Laut dem Immobilienportal engelvoelkers.com sind die Mietpreise einer Wohnung in der Hansestadt aber allein von 2022 auf 2023 um 16,86 Prozent gestiegen. Von durchschnittlich 10,5 Euro pro Quadratmeter auf 12,27 Euro pro Quadratmeter. Laut wohnungsboerse.net lag der Mietpreis für eine 30 Quadratmeter große Wohnung in Bremen 2022 noch bei 11,35 Euro pro Quadratmeter, 2023 bei 13,57 Euro pro Quadratmeter – das wäre sogar eine Steigerung von 19,56 Prozent. Quellen: bau.bremen.de, bauwelt.de, engelvoelkers.com, wohnungsboerse.net

Sollten die Betreiber ihr Ziel nicht erreichen, droht das Aus vom „Horner Eck“: „Nicht ohne Grund verschwinden in gentrifizierten Stadtteilen Eckkneipen: Wir könnten uns die Mieten nach einem Verkauf vermutlich nicht mehr leisten“, so Lilja. Allein die energetische Sanierung müssten die Mietpreise stark ansteigen, um mit dem Haus weiter Gewinn zu erwirtschaften. Die bisherigen Interessenten hätten den Plan geäußert, „teure Mikroappartments“ in den oberen Stockwerken einzurichten. Das würde langfristig wohl auch zu Konflikten zwischen dem Kneipenbetrieb und den zukünftigen Bewohnern führen, vermutet die Gruppe – unter anderem wegen des Lärms im Erdgeschoss.

Vorkaufsrecht bis Ende 2023: Unterstützung von anderem Kultlokal

Wenn der Genossenschaft hingegen gelingt, das Haus selbst zu erwerben, will sie langfristig den bezahlbaren Wohnraum erhalten. Zudem plant die Gruppe, die das „Horner Eck“ 2019 übernommen hat, das Kulturprogramm im „Horner Eck“ auszubauen und im Anbau des Hauses – der bisher als Lagerraum fungiert – ein Büro und Übernachtungsmöglichkeiten für Künstler zu schaffen.

Auch ein weiteres Bremer Kultlokal hat sich nun auf die Seite der jungen Gruppe gestellt. Über Facebook hat das Eisen Bremen am Donnerstag, 10. August, ein emotionales Statement geteilt, das Vorhaben der Genossenschaft zu unterstützen: „Das Viertel ohne das Horner Eck macht endgültig keinen Sinn mehr, denn es ist die Essenz von allem, was diese paar Quadratkilometer, die unser aller Leben sozialisiert haben, ausmacht!“ Doch bis zum Hauskauf bleibt es noch ein weiter Weg.

