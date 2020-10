Bremen – Regionale Beherbergungsverbote, Sperrstunde, Alkoholausschankbeschränkungen – für Gastronomie und Hotellerie kommt es derzeit knüppeldick. „Unsere Branche steht vor dem Ruin“, sagt Detlef Pauls, Landesverbandspräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Und fügt hinzu: „Der Bürgermeister ist nicht zu Gesprächen bereit.“

Auch die Kneipiers fühlen sich im Stich gelassen und sehen sich als Opfer eines „ordnungspolitischen Aktionismus“, so Oliver Trey (Schlachthof-Kneipe), einer der Sprecher der im Sommer gegründeten Bremer Gastro-Gemeinschaft (BGG), die jetzt bereits rund 150 Mitglieder hat. „Die Landesregierung setzt die Axt an“, sagt Mitstreiter Thorsten Lieder. Die BGG zieht jetzt vor den Kadi. Sieben Wirte haben beim Verwaltungsgericht einen Eilantrag gegen die Corona-Sperrstunde eingereicht. „Uns bleibt nur der Klageweg“, sagt Trey. Die Bremer Wirte folgen damit dem Vorbild von elf Berliner Kollegen. Diese haben vor Gericht erreicht, dass sie nach 23 Uhr weiter öffnen dürfen. Alkohol darf dann jedoch nicht mehr ausgeschenkt werden.

Pauls ist sauer. Sauer vor allem auf Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Der halte es offensichtlich nicht für nötig, auf seine Gesprächsbitte zu reagieren. „Hotellerie und Gastronomie stecken unverschuldet in der tiefsten Krise“, sagt der Hotelier („Munte am Stadtwald“). Und weiter: „Die jüngsten Entscheidungen und Äußerungen aus der Landes- und Bundespolitik bedeuten faktisch einen Lockdown zumindest für die Hotellerie, und auch die Gastronomie ist nicht mehr weit davon entfernt.“

Bremer Wirte ziehen vor Gericht:

„Uns bleibt nur der Klageweg“

Seit 12. Oktober gelten die vom Senat beschlossenen verschärften Corona-Regeln. Seither gelten von 23 bis 6 Uhr eine Sperrstunde und ein Verbot für Alkoholausschank und Alkoholverkauf. Die Regelung soll in Kraft bleiben, bis die Zahl der Infektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche dauerhaft wieder unter 50 liegt. Am Mittwoch stieg dieser Inzidenzwert in der Stadt Bremen aber auf 99,9.

+ Unverschuldet in der Krise: Dehoga-Landesverbandspräsident Detlef Pauls ist sauer auf den Senat und vor allem auf den Bürgermeister. © Irene Neumann

Das Gesundheitsressort geht davon aus, dass durch die Einschränkungen die Corona-Fallzahlen sinken. Sprecher Lukas Fuhrmann: „Alkohol wirkt enthemmend, das Risikobewusstsein lässt nach und damit die Wahrscheinlichkeit, Hygieneregeln einzuhalten.“ Da der Hauptübertragungsweg für das Virus die Aufnahme virushaltiger Partikel über Tröpfchen und Aerosole sei, gehe es darum, Menschenmengen in geschlossenen Räumen zu entzerren. Und das sei in Kneipen trotz Hygienekonzepten nicht immer möglich.

Bremer Wirte ziehen vor Gericht:

„Das sprengt Stammtische“

Auch dürfen sich in der Öffentlichkeit und damit auch in Kneipen nur noch fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufhalten. „Das sprengt Stammtische“, sagt eine Gastronomin aus dem Peterswerder. „Es hagelt Absagen.“ Fakt ist: In Kneipen, Restaurants und Hotels wird jetzt mehr storniert als gebucht. „Die Gäste sind total verunsichert“, sagt Pauls. Weil sie kaum wissen, mit wie vielen Leuten sie wohin dürfen. Und natürlich auch, weil die steigenden Infektionszahlen Angst machen.

„In der Gastronomie werden die Abstände und die Hygieneregeln eingehalten“, so Pauls. Durch die Einschränkungen verpasse die Politik eine Chance, die Branche als verlängerten Arm zur Einhaltung der Regeln zu begreifen. Der Senat verlagere vielmehr die Problematik vom „kontrollierten“ in den „nicht kontrollierten“ Raum. Gefeiert werde vermehrt zu Hause, wo niemand die Einhaltung der Regeln überprüfen kann.

Bremer Wirte ziehen vor Gericht:

Viele Betriebe wird es nicht mehr geben

Die Branche werde ganz offensichtlich und wissentlich geopfert, legt Pauls nach. Und klagt immer wieder über die „Ignoranz“ des Bürgermeisters: „Es gehört sich doch wohl zumindest, einen Brief oder eine Mail zu beantworten.“ Der Branchenverband fordert schnelle Unterstützung. „Sonst wird man Weihnachten sicher nicht mehr in der Gastronomie feiern können, selbst wenn die Infektionen zurückgehen sollten“, sagt Pauls. „Viele Betriebe wird es dann nämlich einfach nicht mehr geben.“

Bremen und Corona: Inzidenzwert bei 107,8

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weiter an. Das Gesundheitsressort hat am Donnerstagabend 154 neue Fälle für das Land Bremen gemeldet, davon allein 146 für die Stadt Bremen. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie im März im Land Bremen bislang 4 020 Fälle bekanntgeworden, davon 3 689 in der Stadt Bremen. Sie gilt seit gut zwei Wochen als Risikogebiet mit strengeren Auflagen, da der als kritisch festgelegte Sieben-Tage-Inzidenzwert über 50 liegt. Der Wert stieg weiter an, er lag am Donnerstag für die Stadt bei 107,8 (Bremerhaven: 28). Als genesen gelten inzwischen 2 683 (+90) der bestätigten Infizierten, 63 sind mit Corona gestorben. Aktuell zählt das Ressort im Land 1 274 bestätigte Covid-19-Infizierte, davon 1 231 in der Stadt Bremen. Im Land liegen 84 Corona-Patienten (davon zehn aus dem Umland) in Kliniken, 16 davon auf Intensivstationen, sieben müssen beatmet werden.

Bremen und Corona: Maskenpflicht in Schulen

In der Stadt Bremen wird mit Schulbeginn am Montag eine Maskenpflicht im Unterricht für die Oberstufen und beruflichen Schulen gelten. Die klassenübergreifenden Kohorten, in denen sich Mittelstufenschüler ohne Beschränkungen bewegen können, werden von 120 auf 60 Kinder halbiert. gn