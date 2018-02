Bei den Spiele-Tagen treffen Neuheiten auf Klassiker

Am 3. und 4. März in Bamberger-Haus

Bremen - Spielzeit in der Volkshochschule (VHS): Am ersten März-Wochenende werden bei den Bremer Spiele-Tagen im Bamberger-Haus an der Faulenstraße auf drei Etagen in 30 Räumen jede Menge Spieltische aufgebaut. Mehr als 1 .000 Strategie- und Familienspiele, Klassiker und Neuheiten gibt es zu entdecken und zu testen – und zwar am Sonnabend, 3. März, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 4. März, von 10 bis 18 Uhr. Cheforganisator Andreas Ebert und sein Team erwarten an beiden Tagen insgesamt rund 3.500 Besucher.