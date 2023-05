Bremer Versorger SWB kündigt Gaspreissenkung zum 1. Juli an

Von: Thomas Kuzaj

Zwei Männer, drei Buchstaben – die SWB-Vorstände Karsten Schneiker (l., Technik) und Gunnar Geise (Finanzen und Personal). © swb

Bremen – Zum ersten Mal blickt das neue Vorstandsduo des Bremer Versorgungsunternehmens SWB (Dr. Karsten Schneiker und Gunnar Geise) auf ein Geschäftsjahr zurück – und gleich ist es ein ungewöhnliches Jahr, denn Krieg und Energiekrise haben 2022 geprägt. Am Ende standen, so die am Donnerstag gewählte Formulierung, „robuste Ergebnisse“. Zudem kündigte das Unternehmen an, die Erdgaspreise zum 1. Juli „in allen Produkten für Haushalts- und Gewerbekunden“ um 2,2 Cent pro Kilowattstunde zu senken.

„Treten keine unerwarteten Ereignisse mehr ein, soll der gesenkte Preis bis Jahresende gelten“, so Geise. Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine auf den Energiemarkt seien ein „Stresstest in bisher ungekanntem Ausmaß“ gewesen. Geise: „Dank unserer auf Langfristigkeit angelegten Energiebeschaffung konnten wir die Auswirkungen der anhaltend hohen Preise am Beschaffungsmarkt bei der Kalkulation erfolgreich abmildern.“ Nicht eingetretene Beschaffungsrisiken würden nun die Gaspreissenkung ermöglichen.

Gleichwohl ruft der Versorger nach wie vor dazu auf, Energie zu sparen. Schneiker: „Wir schauen nach wie vor mit etwas Sorge auf den Winter 23/24. Es ist zu früh, um Entwarnung zu geben.“ Der Winter 22/23 war bekanntlich vergleichsweise mild ausgefallen. Der Erdgasabsatz des Versorgers SWB (früher: Stadtwerke Bremen) ist 2022 im Vergleich zu 2021 um 14,5 Prozent zurückgegangen. Vor allem wegen der milden Witterung? Keinesfalls, so Geise: „Ein Großteil der Einsparungen hat mit verändertem Verbraucherverhalten zu tun.“

Ziel: Klimaneutral bis 2035

Trotz der Krise und der von starken Schwankungen geprägten Geschäftsentwicklung habe das Unternehmen seinen Kurs fortgesetzt, so Schneiker: „Wir bleiben dabei, dass wir bis 2035 klimaneutral werden und dafür den breit aufgestellten Umbau der Strom- und Wärmeerzeugung fortsetzen wollen.“ Mit 148,5 Millionen Euro lag das Investitionsniveau 2022 knapp unter dem des Vorjahres (153,3 Millionen Euro). Das erdgasbetriebene Blockheizkraftwerk am Kraftwerksstandort Hastedt (Kosten: etwa 140 Millionen Euro) stehe kurz vor der Inbetriebnahme. Es werde technisch in der Lage sein, neben regulärem Erdgas auch Biomethan oder anteilig auch Wasserstoff zu nutzen.

Die SWB-Zentrale an der Theodor-Heuss-Allee. © swb

SWB investiert zudem in Fernwärme. Die etwa sieben Kilometer lange Verbindungsleitung zwischen den beiden großen Fernwärmegebieten „Uni-Netz“ und „Ostnetz“ (Kosten: etwa 90 Millionen Euro) ist noch im Bau; sie soll Ende des Jahres fertig sein. Durch die Verbindung werde es möglich sein, die bisher am Kraftwerksstandort Hastedt mit Steinkohle erzeugte Wärme durch Wärme aus Abfall zu ersetzen – und im Zusammenspiel mit dem neuen erdgasbetriebenen Blockheizkraftwerk in Hastedt die CO 2 -Emissionen der Wärmeerzeugung um etwa 550.000 Tonnen pro Jahr zu senken. Außerdem sollen weitere Bereiche an die Fernwärme angeschlossen werden, auch im Zentrum.

Bremer Versorger SWB steigert Umsatz auf 1,5 Milliarden Euro

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz von 1,5 Milliarden Euro – 22,9 Prozent mehr als 2021 (1,22 Milliarden Euro). „Die Ursachen dafür liegen vor allem in Preiseffekten bei Strom, Erdgas und Wärme sowie Mengeneffekten bei der Stromproduktion“, hieß es. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) gab SWB am Donnerstag mit 113,9 Millionen Euro an (2021: 76,5 Millionen Euro). „Der Grund für den Anstieg liegt vor allem in gestiegenen Hochspannungsentgelten sowie in der Rückvermarktung von weniger verbrauchten Strom- und Erdgasmengen.“

Das Jahresergebnis lag zum Stichtag 31. Dezember 2022 bei einem Verlust von 64,2 Millionen Euro – allerdings rein rechnerisch, wie betont wurde, weil weiter Strom und Gas eingekauft würden und Kosten zukünftiger Energiehandelsgeschäfte bereits einzurechnen waren. „Dieser negative Effekt ist jedoch nicht zahlungswirksam und nur temporär, da die zugrunde liegenden Energiehandelsgeschäfte bereits zu festen Preisen weitervermarktet wurden“, hieß es.