Bremer Verbrauchermesse „Hanse-Life“ ganz sportlich

Von: Thomas Kuzaj

Immer in Bewegung: Skate-Experte Ümit Akbulut zeigt seine Künste im Themenbereich „Fun & Action“ auf der „Hanse-Life“. © Kuzaj

Bremen – Mehrbranchenverbrauchermesse. Dieses schöne Wort ist keine Erfindung unsererseits, sondern der knochentrockene Fachbegriff für das, was sich von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. September, auf der Bürgerweide in Bremen abspielen wird. Dann nämlich öffnet dort in den Messehallen und auf der Freifläche die nunmehr 16. Ausgabe der „Hanse-Life“.

621 Aussteller, so der aktuelle Stand, sind dieses Mal bei der Mehrbranchenverbrauchermesse mit von der Partie. „Wir verstehen uns als klassische Familienmesse“, so formuliert es Kerstin Renken, Bereichsleiterin für Publikumsmessen bei der Bremer Gesellschaft M3B. Und so soll nicht nur aus allen Branchen etwas im Programm sein, sondern eben auch für alle Altersgruppen. Als – neben Gaming – weiteres Thema für ein junges Publikum etwa gilt der Themenbereich „Fun & Action“, der von Freitag bis Sonntag in Messehalle 7 öffnet. Hier geht‘s buchstäblich rund, alles dreht sich um (Fun-)Sport und Outdoor-Aktivitäten – ein bisschen wie einst auf der Bremer „Passion“-Messe. Surfen und Stand-up-Paddling, Kanufahren, Skaten und BMX, das sind einige der Stichworte.

Die „Calisthenics“-Experten vom Bremer „Hood Training“ sind in Halle 7 zu finden. Aus Delmenhorst kommt derweil Ümit Akbulut, Obermeister der Friseurinnung Delmenhorst/Oldenburg-Land. Wird‘s jetzt haarig? Nein, Akbulut hat noch ein zweites Geschäft: „Skatewerkstatt Mateos Bretterbude“, benannt nach seinem Sohn. Und eben als Skate-Experte ist Akbulut auf der „Hanse-Life“, wo er mit einem acht- bis neunköpfigen Team unter anderem Workshops anbietet. „Die meisten Kids waren in der Corona-Zeit ausgebremst“, sagt Skater Akbulut. „Das merken wir, wenn wir Kurse anbieten. Es ist super, dass Bewegung jetzt wieder stattfindet!“

Bremer Zwillinge bieten Mietkoch-Service

An den Herdplatten bewegen sich unterdessen Angelo Wittek und sein Zwillingsbruder Nico Wittek. Unter dem Namen „Brothers Bremen“ arbeiten die beiden als „Mietkochunternehmen im privaten und gewerblichen Bereich“. Angelo Wittek: „Wir kochen sehr individuell – ganz so, wie der Gast oder Kunde es möchte.“ Am „Hanse-Life“-Sonntag werden die beiden ab 10.30 Uhr in der Showküche in Halle 2 ein Vier-Gang-Menü zubereiten.

Messe „Kreativzeit“: Plotter-Experte Torsten Jung-Lenz beim Bedrucken eines Kaffeebechers. © Kuzaj

Apropos Hallen. Los geht‘s natürlich in Halle 1, in der Stadthalle (ÖVB-Arena). Die hieß bei der „Hanse-Life“ bislang „Marktplatz Bremen“ und war mit einem Teppich in Kopfsteinpflaster-Optik ausgelegt. Doch jedes Jahr ein neuer Teppich, das ist nun vorbei. „Wir wollen nachhaltiger werden“, so Projektleiter Ingo Kleemeyer. Also bilden nun wiederverwendbare Teppichfliesen die Basis – ohne Pflaster-Optik. Stattdessen bekommt Halle 1 einen neuen Namen: „Schönes & Sinniges“. Halle 3 bietet vom 8. bis zum 10. September Raum für die wiederbelebte „Kreativzeit“. Halle 4 ist an allen Tagen Küche und Kulinarik gewidmet, Halle 5 vereint Auto, Haus, Einrichten, Gaming, Beauty, Wellness und Gesundheit. In Halle 6 macht an den ersten beiden Messetagen (6. und 7. September) die „Invita“ Lust auf „ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben im Alter“, wie es heißt. Am Messe-Wochenende (9. und 10. September) finden Heiratswillige auf der „Trauzeit“ in Halle 6 dann alles rund um die Hochzeit. Ebenfalls am 9. und 10. September trifft sich die Grill-Szene des Nordens im Freiluft-Bereich zur Messe „Grillgut“, wo auch die sechste Bremer Landesgrillmeisterschaft ausgetragen wird. Denn auch Wettbewerbe gehören zum Programm einer echten Mehrbranchenverbrauchermesse.

Die „Hanse-Life“ (6. bis 10. September) öffnet jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, am Freitag („Happy Friday“) bis 20 Uhr. Tageskarte für Erwachsene: zehn Euro. „Feierabendkarte“ (ab 15 Uhr): sechs Euro. Familienpreis (zwei Erwachsene mit ihren Kindern unter 18 Jahren: 26 Euro. Die Preise gelten bei Online-Buchungen unter dieser Adresse – Kartenkauf vor Ort mit jeweils zwei Euro Aufschlag.