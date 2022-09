Bremer Übersee-Museum zeigt Vergangenheit und Zukunft der Baumwolle

Von: Thomas Kuzaj

Pinkfarbenes Warenparadies: Blick in den „Cotton Shop“ der Ausstellung „100 % Baumwolle“ im Übersee-Museum. Auch auf Details wurde geachtet – so sind die Ausstellungstexte auf Baumwollpapier gedruckt, das aus Baumwollstaub gefertigt wird, der in Wäschereien anfällt. © Kuzaj

Bremen – Hosen und T-Shirts, Duschgel und Verbandmaterial, Babykleidung und Handtücher: Baumwolle umgibt uns fast überall, sie ist im Alltag allgegenwärtig und selbst in unserem Essen zu finden – als Binder zum Beispiel in Saucen und veganen Produkten. „Wir essen Baumwolle, wir tragen Baumwolle, wir bezahlen damit“, so Prof. Dr. Wiebke Ahrndt, die Direktorin des Übersee-Museums. Ja, auch die Euro-Scheine bestehen der Haptik und Haltbarkeit halber teilweise aus Baumwolle. Das Übersee-Museum widmet dem Rohstoff nun eine Ausstellung, die am 1. Oktober beginnt und bis zum 11. April 2023 dauert.

Und die in dieses Haus so perfekt passt wie ein T-Shirt in der genau richtigen Größe – nicht allein, weil der Baumwollhandel zum Wohlstand Bremens beigetragen hat und die Bremer Baumwollbörse in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden ist. Sondern auch, weil das Thema alle drei Sparten des Bremer Übersee-Museums gleichermaßen berührt: Naturkunde, Handelskunde, Völkerkunde.

Die Ausstellung „100 % Baumwolle“ beginnt mit einer effektvollen Inszenierung. Etliche Baumwollprodukte aus unserem Alltag hat das Museumsteam in einem „Cotton Shop“ zusammengefasst, der angesichts von Fülle und Vielfalt der Waren überrascht – und der auch durch seine Farbgebung innehalten lässt. Der Shop ist in einem intensiven Pink-Ton gehalten, der Besucher förmlich hineinzieht in die Baumwollwelt. Warum diese Farbe?

„Baumwolle ist ein Kapitel Menschheitsgeschichte“

„Der Originalton einer Baumwollblüte“, sagt Dr. Jan Christoph Greim, Kurator der Ausstellung und Leiter der Abteilung Handelskunde im Übersee-Museum. Er hatte die Idee zu der Ausstellung, denn: „Baumwolle ist ein Kapitel Menschheitsgeschichte, das vor mehr als 5.000 Jahren beginnt und immer noch weitergeschrieben wird.“ Zwei nicht ganz so weit zurückliegende Themen sind mit der Baumwolle buchstäblich verbunden, die Ausstellung rückt sie beide in den Fokus: Industrialisierung und Kolonialismus.

Das Modell der legendären „Spinning Jenny“. © Kuzaj

Tausende von Jahren ist es her, dass Menschen in Indien, Pakistan, Mexiko und Peru unabhängig voneinander entdeckten, wie sich die weiche und zugleich reißfeste Baumwollfaser zu Stoff verweben lässt. Um das Jahr 1 000 erreichte die Faser Europa. Doch erst, als es gelang, das aufwendige Entkörnen und Spinnen zu mechanisieren, wurde die Baumwolle zur Massenware – und gleichsam zu einem roten Faden der Industrialisierung. Von England ging diese Entwicklung aus, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfundene Spinnmaschine „Spinning Jenny“ steht beispielhaft dafür. Ein etwas verkleinertes Modell der „Spinning Jenny“ findet sich in der Ausstellung.

„Mit der Sklaverei beginnt der strukturelle Rassismus“

Die industrialisierte Verarbeitung brachte die Nachfrage nach dem Rohstoff Baumwolle mächtig in Schwung – und war damit auch ein Antrieb kolonialer Ausbeutung. Mit Blick auf den Anbau steht Baumwolle zudem für einen „Aufschwung der Sklaverei in den Vereinigten Staaten“, so Greim. Mythos Südstaaten? Co-Kuratorin Dr. Ina Schenker untersucht Legendenbildung am Beispiel von Literatur und Kino („Vom Winde verweht“). In der Ausstellung ist dieses Themenfeld als Fassade einer Südstaaten-Villa inszeniert. „Mit der Sklaverei beginnt der strukturelle Rassismus in Amerika“, sagt Greim.

Ausstellungsthema: Baumwollhafen Bremen. © Kuzaj

Bremen wurde unterdessen zu einem Baumwollumschlagsplatz und zu einem Zentrum des Baumwollhandels. Das wirkt bis heute. Dieser Tage erst kamen Vertreter aus fast 40 Ländern in Bremen zur 36. internationalen Baumwollkonferenz zusammen. Anno 1788 hatten die ersten Baumwollballen aus Nordamerika den Hafen der Hansestadt erreicht. Bremen stieg zum wichtigsten Baumwollhafen Europas auf. Durch seine engen Handelsbeziehungen etwa zu Nordamerika profitierte auch Bremen von der Sklaverei. Die große Abhängigkeit von den Importen führte zu Kaisers Zeiten zu dem Versuch, Baumwolle in deutschen Kolonien anzubauen – in Togo mit bremischer Beteiligung; Unterdrückung der afrikanischen Bevölkerung inbegriffen. Dieses Kapitel endete mit dem Ersten Weltkrieg.

Blick in die Zukunft: Handyhüllen aus Baumwolle – wie einst beim „Trabi“

Und heute? Soziale Probleme begleiten den Baumwollanbau nach wie vor, ökologische ebenfalls – etwa der hohe Wasserverbrauch. Er lässt sich enorm reduzieren, wenn die Wurzeln der Pflanze bedampft werden; auch darauf lenkt die Ausstellung den Blick. Trotz aller Öko-Probleme gilt Baumwolle als Faser der Zukunft: Handyhüllen, Koffer und Kisten aus Baumwolle könnten die Kunststoffmengen reduzieren. Das Zauberwort heißt „Verbundwerkstoff“. In der DDR wurden daraus Karosserieteile des „Trabant“ gefertigt – mit Baumwolle! Da war der Sozialismus mal so richtig seiner Zeit voraus. . .