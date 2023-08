BremerTropenforscher planen nachhaltigen Neubau

Von: Jörg Esser

Nachhaltig: Das neue Gebäude des ZMT wird als Holzhybridhaus geplant, soll an der Otto-Hahn-Allee hochgezogen werden und optimale Arbeitsbedingungen bieten. SIMULATION: ZMT/Drees & Sommer SE © -

Das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen (kurz: ZMT) plant einen nachhaltigen Neubau in Horn. Die Investitionskosten von 34,8 Millionen Euro teilen sich Land und Bund.

Bremen – Seit 1991 erforscht das Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung in Bremen (kurz: ZMT) die tropischen Küstenökosysteme sowie deren Bedeutung für Mensch und Natur. Das ZMT beschäftigt derzeit 165 Mitarbeiter, die auf mehrere Gebäude verteilt sind – ein Trockenlager, ein Hauptgebäude mit Labor-Annex, ein Verwaltungsgebäude, ein Forschungsgebäude sowie zwei Etagen in einem Bürogebäude. Zukünftig soll das komplette Team unter einem Dach arbeiten und forschen. Darum plant das ZMT einen Neubau an der Otto-Hahn-Allee in Horn-Lehe.

Neben modernen Büro- und Laborflächen soll das neue Gebäude Platz für eine Meerwasserversuchsanlage mit Aquarien für Fische und Korallen sowie für ein Mangrovengewächshaus bieten, heißt es. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE steuert das Projekt für die Forscher. Der Gebäudeentwurf stammt von dem Wiener Architekturbüro SWAP.

Geplant ist ein rund 6 500 Quadratmeter großer Neubau. Für die Finanzierung stehen 34,8 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es. Eine Hälfte zahlt das Land Bremen, die andere Hälfte der Bund. „Der Neubau muss dem interdisziplinären und kooperativen Ansatz des ZMT in seiner wissenschaftlichen Arbeit sowie unserem nachhaltigen Anspruch gerecht werden“, sagt Dr. Nicolas Dittert, Kaufmännischer Geschäftsführer des Bremer Forschungszentrums. „Wir setzen daher auf ein funktionales und variables Raumkonzept, das den Austausch zwischen den einzelnen Disziplinen und den hier arbeitenden Menschen fördert.“

Interdisziplinärer und kooperativer Ansatz

Die Flächen müssten so gestaltet sein, dass sie „die Kommunikation und Kooperation untereinander verbinden“, sagt Projektleiterin Maureen Edelmann (Drees & Sommer). Als Hybridkonstruktion aus Holz, Glas und Beton zeichne sich der Neubau durch ein lichtdurchflutetes Atrium, große Holzstufen und Holztreppen zu den einzelnen Geschossen aus. Vor allem Holz werde als Baustoff immer beliebter. Im Vergleich mit der Beton-Bauweise lassen sich mit der Holz-Hybrid-Bauweise bis zu 40 Prozent CO2 einsparen. „Damit trägt der Entwurf auch den hohen Anforderungen des ZMT an nachhaltige Materialien Rechnung“, sagt Edelmann.

„Wir denken CO2-neutral bis negativ“, sagt auch Gittert. Das fließe in die perspektivischen Überlegungen ein. „Um einen etwaigen späteren Umbau zu ermöglichen, achten wir auf eine möglichst sortenreine Bauweise, damit Materialien und Baustoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft wiederverwertet werden können.“ Außerdem strebt das ZMT ein „integrales Energie- und Nachhaltigkeitskonzept“ an. Strom soll von Fotovoltaikanlagen kommen, Wärme aus Fernwärme. Details zum Konzept werden in den nächsten Monaten in Workshops erarbeitet.

Baubeginn wird für März 2025 angepeilt

Bleibt der Zeithorizont: „Aktuell sind wir in der Vorplanung, sehen uns Ende des Jahres in der Entwurfsplanung“, sagt Dittert. Als Zeitpunkt für einen möglichen Baubeginn nennt er März 2025, eine Inbetriebnahme des Gebäudes sei dann im April 2027 denkbar. „Hohe Vorfertigung schiebt den Termin deutlich nach vorne, Probleme jedweder Art schieben den Termin nach hinten“, ergänzt er.