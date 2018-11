Klärbehälter „Septic Bag“ ermöglicht Betrieb von Toiletten in Flüchtlingslagern

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein großer Tank in Form eines Sacks, davor Schläuche, eine Toilette auf einem Stapel Paletten auf dem Rasen. Das ist ein Versuchsaufbau, der zwei Monate auf einer Wiese auf dem Gelände der Kläranlage Seehausen stand. Der Klärbehälter „Septic Bag“ soll den Betrieb von Toiletten in Flüchtlingslagern erlauben. Der Prototyp hat die Tests „hervorragend bestanden“, heißt es, und ist am Montag, dem Welttoilettentag, der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Bald soll sich der Behälter in Bangladesch im Rohingya Camp bewähren.

Die Bremer Expertenverein Borda hat „Septic Bag“ zusammen mit der internationalen Hilfsorganisation Oxfam entwickelt. Das Abwasserunternehmen Hansewasser in Bremen hat ihn neben dem Betrieb durchgetestet. „Das Technische Hilfswerk schaffte es, den in 55 Minuten aufzubauen“, sagt Ingenieur Kristian Franzius von Borda.

Der Tank ist faltbar und passt auf eine Palette. So gehe er auch durch den Zoll. In Serienfertigung soll eine komplette Anlage unter 1.000 Dollar kosten und die Abwässer von zehn Toiletten, ausreichend für 500 Personen, aufnehmen. 14.000 Liter passen hinein. So wird im Schnitt alle sechs Monate eine Leerung nötig, sagen die Experten – ein echter Ausblick für die Menschen im Lager, die den Klärschlamm heute in 100-Liter-Tanks die Berge hinuntertragen müssen.

Die Sedimente setzen sich im Tank ab und werden abgesaugt. Durch eine Art Bürste als Filter läuft das Abwasser und wird ins Erdreich geleitet. Das entstehende Methangas wird abgesaugt und kann genutzt werden.

Die auf der Versuchsanlage angebaute Toilette dient eher der Dekoration. Im Lager werden andere Toiletten eingesetzt, die zudem mit nur zwei Litern Wasser spülen. Das Abwasser ist somit dicker als bei in Deutschland üblichen Toiletten. „Wir haben hier getestet, ob die Anschlüsse passen und dichthalten. Und auch, wie der Tank sich aufrichtet“, sagt Peter Fahsing von Hansewasser. „Es hat unseren Kollegen viel Spaß gemacht, auch mal mit so einer schnellen Lösung zu arbeiten.“ Am Standort Seehausen sei alles verfügbar, was man für solche Tests braucht.

Der Prototyp und weitere Serienexemplare werden zukünftig wohl in einem Zentrallager der Hilfsorganisation Oxfam untergebracht und von dort an die Krisenherde der Welt gebracht.

Christoph Sodemann, Sprecher bei Borda, erzählt von dem ernsten Hintergrund des Welttoilettentags. „2,2 Milliarden Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Toiletten und Sanitärversorgung. Weitere zwei Milliarden haben einen Zugang zu Toiletten, aber die Abwässer werden ungeklärt entsorgt“, sagt Sodemann. Somit hätte mehr als die Hälfte der Menschheit keine angemessene sanitäre Versorgung. Die Folge seien Infektionskrankheiten wie Cholera mit Todesfällen.

„Die Einrichtung der Abwasserentsorgung hat die Lebenserwartung in Deutschland um 30 Jahre erhöht. Zum Vergleich: Die moderne Medizin steigerte diese um zehn Jahre“, sagt Oliver Ladeur (Hansewasser).

Lösungssuche vor Ort

Borda (Bremen Overseas Research & Development Association) ist eine zivilgesellschaftliche Expertenorganisation, die sich dem Bereich der sanitären Grundversorgung widmet. 400 Menschen sind heute in 25 Ländern bei dem gemeinnützigen Verein tätig. Gegründet wurde Borda 1977 in Bremen. Borda unterstützt das Nachhaltigkeitsziel 6 der Weltgesundheitsorganisation: Sanitäranlagen und sauberes Trinkwasser für alle. Borda hilft Lösungen vor Ort zu finden, unterstützt den Wissenstransfer und unterstützt Partnerschaften, die diesem Ziel dienen, etwa zwischen Regierungen, Wirtschaft und zivilen Einrichtungen. Dabei setzt Borda auf dezentrale Sanitäreinrichtungen, die funktionieren, wo Menschen sonst keinen Zugriff auf eine sanitäre Grundversorgung haben. Das Netzwerk hilft auch bei Planungen zur sanitären Versorgung in Städten und bei nötigen Evaluationen.