Bremer Steuerrad geht nach Oyten

Von: Thomas Kuzaj

Die Übergabe des obligatorischen symbolischen Steuerrads an die „Unternehmerinnen des Jahres“ – von links gesehen: Michael Kleine, Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes, Tanja Kraas, Klaus Windheuser. © Jan Rathke/Sparkasse Bremen

Bremen/Oyten – Die Bremer „Unternehmerinnen des Jahres“ kommen aus dem Umland – aus Oyten. Die durch ein Steuerrad symbolisierte Auszeichnung geht an Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas (geb. Ihlenfeldt), geschäftsführende Gesellschafterinnen bei Doyma.

Das Unternehmen gilt als Marktführer bei Dichtungs- und Brandschutzsystemen, es produziert an Standorten in Deutschland und Österreich. Am Hauptsitz in Oyten beschäftigt Doyma 240 Mitarbeiter, weltweit sind es 400. Die Sparkasse Bremen vergibt die Auszeichnung alljährlich gemeinsam mit den Regionalkreisen der Verbände „Die Familienunternehmer“ und „Die jungen Unternehmer“. Doyma sei es gelungen, die Produktkategorie der Dichtungs- und Brandschutzsysteme mit dem eigenen Namen zu „besetzen“, so dass „der Wettbewerb immer mit der Marke Doyma konfrontiert wird“, so Michael Kleine, Regionalvorsitzender der „Familienunternehmer“, am Donnerstag.

Die Jury erkenne mit ihrer Entscheidung auch an, dass Doyma „sich sehr stark für Nachhaltigkeit einsetzt“, sagte Kleine weiter. So liefere eine Photovoltaik-Anlage mit mehr als 300 Modulen schon seit Februar 2019 Strom für die eigene Produktion. Dadurch habe das Unternehmen die jährlichen Emissionen um knapp 60 Tonnen CO2 gesenkt.

Den Generationenübergang gestalten

Der Nachhaltigkeitsaspekt zeige sich auch beim Thema Unternehmensnachfolge. Ein Wechsel der Gesellschafter werde in fünf bis acht Jahren angestrebt. „Bereits heute finden kontinuierlich entsprechend moderierte Workshops statt, um den Übergang zwischen den Generationen sicher und verträglich zu gestalten“, so der Regionalvorsitzende. Doyma zeige insgesamt, was gute Unternehmerschaft heute bedeute, hieß es am Donnerstag weiter: „Visionen zu haben und umzusetzen, Innovationen anzustoßen, die den Kunden helfen, und Mitarbeiter eng bei allen Entscheidungen einzubinden.“ Klaus Windheuser, Vorstandsmitglied der Bremer Sparkasse: „Es sind diese Leistungen, insbesondere die hohe Flexibilität, die den deutschen Mittelstand und Familienunternehmen erfolgreich und zu Garanten des Wirtschaftsstandortes machen.“

Vor gut 60 Jahren – 1960 – begann das Unternehmen mit dem Handel von Schallisolierungen für Heizungssysteme. Gründer Hans-Ullrich Ihlenfeldt erkannte bald, dass Planer und Handwerker ein ungelöstes Problem hatten: Wie lassen sich Rohrleitungen bei Gebäudedurchführungen abdichten? Diese Dichtungen sollten einfach zu montieren sein und dauerhaft sicher gegen Feuchtigkeit abdichten.

Durchbruch auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft

1967 präsentierte Doyma auf der ISH in Frankfurt – der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft – eine Lösung für diese Herausforderung bei Bau und Umbau. Es handelte sich um ein innovatives Profi-System aus Faserzementfutterrohr und Dichtungseinsatz. Über die Jahre entwickelte das Unternehmen die Produktidee kontinuierlich weiter. Sanitär- und Heizungsinstallateure wenden die Dichtungen an, zudem werden sie im Tiefbau eingesetzt. 17 Kooperationspartner unterstützen Doyma in 15 europäischen Ländern beim Vertrieb.

Zur Tradition des Hauses gehöre auch eine besondere Einbindung und Wertschätzung der Mitarbeiter, hieß es am Donnerstag weiter: „Ausgedrückt wird das durch finanzielle Anreize – wie eine Corona-Prämie oder einen Inflationsausgleich –, aber auch durch Angebote wie ein Eltern-Kind-Zimmer, Gleitzeit und die Möglichkeit, im Home Office zu arbeiten. Im Hauptsitz selbst schafft ein modernes Bürokonzept mit offenen Bereichen zur Kommunikation Zonen für konzentrierte und kreative Arbeit sowie Ruhebereiche zum Entspannen.“