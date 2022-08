Bremer Steintor verliert Urgestein: Kontaktpolizist geht in den Ruhestand

Von: Thomas Kuzaj

Abschied vom und am Revier Steintor an der Hoyaer Straße – von links gesehen: Linda Singenstreu (Referatsleiterin), Kontaktpolizist und Polizeihauptkommissar Holger Hilker und Ines Roddewig (Abteilung Einsatz Mitte/Süd). © Kuzaj

Bremen – Polizeihauptkommissar Holger Hilker wirkt entspannt und gelassen und nicht wie einer, der Unruhe aufkommen lassen möchte. Lange Zeit hat er in einem Quartier Bremens gearbeitet, in dem es durchaus nicht immer ruhig zugeht – im Steintor. Als Kontaktpolizist. Als einer der ersten Kontaktpolizisten Bremens überhaupt, um genau zu sein. Ende August geht Hilker in den Ruhestand, das Steintor verliert ein polizeiliches Urgestein.

Er habe schon mit 16 zur Polizei gehen wollen, mit 18 klappte es dann, erzählt Hilker beim Gespräch vor dem Revier Steintor an der Hoyaer Straße – vor „seinem“ Revier, man muss es so sagen. Aber: „Es gab zwei Optionen. Die Polizei war die eine, die andere war Sozialpädagogik.“ Nun gibt es im Alltag eines Kontaktpolizisten Momente, in denen sozialpädagogisches Einfühlungsvermögen hilfreich wirken kann, doch die Entscheidung für die Polizei hat Holger Hilker nie bereut: „Ich hatte niemals den Gedanken, ich hätte etwas anderes machen sollen.“

Am 1. September 1976 fing er bei der Bremer Polizei an, zu Beginn der 80er Jahre kam Hilker ins Steintor – und hatte dort seither „mit jeder Menge Menschen verschiedenster Art“ zu tun. 1996 begann ein besonderer Einsatz am berüchtigten Sielwall-Eck, an der Grenze von Steintor und Ostertor. Die Polizei wollte präventiv ganz nah dran sein am Geschehen – in diesem Fall zeigte man Präsenz „mit Uniform und VW-Bus“, erinnert sich Hilker. Im Grund sei dies der Beginn der Kontaktpolizistenarbeit gewesen. Offiziell eingeführt wurden die „Kops“ dann 1999. Hilker war von Anfang an dabei, hat die Kop-Konzepte in Bremen mitgeprägt.

Arbeit im „Kommunikationsteam“, Wache im Weserstadion

Daraus entwickelte sich mehr – beispielsweise bei der Begleitung von Fußballfans. Hilker war dabei im „Kommunikationsteam“, das für die professionelle polizeiliche Fan-Begleitung zuständig ist und auch „bei Demos und Sonderlagen“ deeskalierend wirken soll. Zudem geht die Einrichtung der Wache am Weserstadion auch auf Hilkers Initiative zurück. Er selbst sei fußballbegeistert, sagt Hilker, als Werder-Fan aber bezeichnet er sich nicht: „Ich kenne die Spieler nicht beim Vornamen.“

Holger Hilker vor „seinem“ Revier im Steintor. © Kuzaj

Etwas anderes liegt dem Kontaktpolizisten sehr am Herzen, das ist deutlich zu spüren im Gespräch: Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Arbeit mit und an Schulen. Viele Jahre hat Hilker an Grundschulen Verkehrserziehung gemacht – im vierten Jahrgang, bevor die Kinder weitere Wege zu weiterführenden Schulen zurücklegen müssen. Radfahrausbildung mit Übungsparcours am Weserstadion, das hat er immer gerne gemacht. Es sei ihm um das „Vermitteln von einfachen Verkehrsregeln“ gegangen und darum, dass „alle ein verkehrssicheres Fahrrad haben“.

In den höheren Jahrgängen ging es bei der Schularbeit dann nicht mehr um Verkehrserziehung, sondern um Gewaltprävention. „Um Normen zu verdeutlichen, ist es gut, wenn mal jemand in Uniform kommt und erklärt, dass Abziehen ein Raub ist.“

Steintor-Kontaktpolizist Hilker: Verlängerung vorüber

Ende Januar 2020 gab es einen Brandanschlag auf das Revier Steintor. Knapp eineinhalb Jahre dauerte es, bis das durch Flammen, Rauch und Ruß stark beschädigte Bauwerk – es steht seit 1984 unter Denkmalschutz – wieder eröffnet wurde. In der Zwischenzeit landete Hilker im Corona-Krisenstab, für ihn noch einmal eine neue Herausforderung: „Viele junge Kollegen, andere Aufgaben.“

Gleichwohl war er froh, an „sein“ Revier zurückkehren und von hier aus in den Ruhestand wechseln zu können, sagt Hilker, der in Grolland wohnt („Ich habe eine Grollanderin geheiratet“) und in Verlängerung gegangen war: „Ich hätte mit 62 gehen können, bin jetzt 64. Ich habe mich entschieden, zwei Jahre länger zu machen, weil ich einfach Bock hatte.“