Bremer Stadtmauer an der Schlachte ist wieder da

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Ich wusste, dass darunter das Packhaus von Eggers und Franke schlummerte“, sagt Dr. Dieter Bischop, bei der Landesarchäologie zuständig für die Stadt. An der Schlachte, in Höhe der Kulturkirche St. Stephani, sind dieser Tage die Gewölbe des 1804 gegründeten Weinhandelshauses – zum 1. Mai von der Rotkäppchen-Mumm-Gruppe übernommen – freigelegt worden.

Ans Licht der Gegenwart kamen sie bei Arbeiten für einen barrierefreien Aufgang, der vom Bummel-Boulevard an der Weser zur Kulturkirche St. Stephani hochführen soll. Und es kam noch mehr ans Licht – Teile der historischen Bremer Stadtmauer nämlich.

Bischop dokumentierte die Ausgrabungen, bevor sie wieder in der Erde verschwanden, weil die Bauarbeiten ja weitergehen mussten. Allerdings ohne Historisches in der Tiefe groß zu zerstören, denn für den Aufgang zur Kirche muss ja kein tiefes Fundament gegossen werden; unterkellert wird er auch nicht. Die historischen Kellerräume wurden bis zum Niveau der Rampe abgetragen. Der Rest sollte bleiben, wo er ist. „Alles, was nicht stört, bleibt in der Erde“, so Bischop.

+ Die Stadtmauer im Jahr 1602. Auf ihren Außenmauern „saß“ dann später Eggers und Franke. © Landwehr (Detail)

Und ein Teil der Funde wird auch weiterhin sichtbar sein. Mit Beteiligten wie Denkmalpflege und Bauressort einigte man sich darauf, ein Stück der historischen Stadtmauer in die neue Rampe zu integrieren – als Sehenswürdigkeit und Sitzgelegenheit. Damit geht ein Wunsch des Archäologen in Erfüllung.

Bischop hat vom Turm der Stephanikirche aus Fotos gemacht, die zeigen, was alles freigelegt wurde – und wie gut es erhalten ist.

Eben die Mauer zur Schlachte hin zum Beispiel. Sie fülle in der „historischen Achse“ eine Lücke „zwischen dem zerstörten Bereich und der Überseestadt“, so der Archäologe. Benachbarte und angrenzende Bereiche – besonders das Stephaniviertel und der Bremer Westen – waren im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs deutlich tiefgründiger zerstört worden als diese Stelle.

Mauer „in Erwartung der Religionskriege“ errichtet

Apropos Krieg. „In Erwartung der Religionskriege“ – vor dem Hintergrund der Reformation – hatte Bremen die Mauer einst errichtet, die Stadt damit auch an dieser Stelle befestigt. Zuvor war das Stephaniviertel auf der Weserseite überhaupt noch nicht richtig befestigt gewesen. Das sollte nicht so bleiben. Von 1525 bis 1534 wurde zudem der „Bräutigam“ genannte Stephanitorszwinger gebaut – ein mächtiger Pulverturm, der 1647 durch einen Blitzeinschlag zerstört worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte.

Zurück zum Bereich der Stephanikirche, zur Ausgrabungsstelle. Auf und an der alten Stadtmauer von 1530 hatte Eggers und Franke dann Jahrhunderte später seine Gebäude, seine Packhäuser gebaut. Die Archäologen haben an dieser Stelle nun – unter anderem – auch zerschmolzene Flaschen gefunden. Und Scherben vom Schaffergeschirr, datiert auf 1866. Wie das Geschirr der Schaffermahlzeit allerdings hier hingekommen ist, das wird wohl auf Dauer ein Geheimnis der Geschichte bleiben.