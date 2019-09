Fast ein Heimspiel für Sarah Connor: Die gebürtige Delmenhorsterin gastiert am 27. Oktober in Bremen.

Echte Publikumsmagneten: Mit Stars wie „Aha“ und Sarah Connor, einer Tour zur Fernsehshow „Let’s dance“, dem Pferdespektakel „Cavalluna“ und noch mehr lockt die Bremer Stadthalle (ÖVB-Arena) in den nächsten Monaten. Interessenten sollten mit dem Ticketkauf nicht zulange warten: Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Bremen – Ausverkauft – das betrifft zum Beispiel die Reggae-Band „Seeed“. Die 12 000 Karten für den 23. Oktober waren nach zwei oder drei Tagen weg, sagt Andreas Adolph, Leiter der ÖVB-Arena.

Es dauerte etwas länger, aber auch die Karten für „Die drei ???“, die ihren 40. Bühnengeburtstag feiern und am 3. November vor einem sicher generationenübergreifenden Publikum auftreten werden, sind weg. Es kommen die Original-Sprecher Oliver Rohrbeck (Justus Jonas), Jens Wawrczek (Peter Shaw) und Andreas Fröhlich (Bob Andrews). Adolph ist sich sicher, dass sie für die 10.500 Zuschauer eine „Super-Atmosphäre“ in die Arena bringen werden. Ausverkauft ist auch das Konzert Popband „Aha“ aus Norwegen am 16. November. Die Musiker wollen im zweiten Teil der Show ihr Debütalbum „Hunting high and low“ von 1985 durchspielen. „Aha“ gibt nur dieses eine Konzert in ganz Deutschland.

Etwas anders ist die Lage beim Auftritt von Sarah Connor. Nachdem sie im Frühjahr ihr zweites deutschsprachiges Album „Herz Kraft Werke“ veröffentlicht hat, kommt sie am 27. Oktober in die Stadthalle. „Es gibt noch Karten, aber das Konzert ist fast ausverkauft“, sagt Adolph. Für die Delmenhorsterin ist der Auftritt in Bremen natürlich ein Heimspiel. Sie gastierte bereits 2016 und 2017 in der ÖVB-Arena.

Am 22. November kommt „Let’s dance“. Die bekannte RTL-Fernsehshow geht erstmalig auf Tour. Bremen ist eine von 15 Stationen. Mit dabei ist auch die Jury, die bei jeder Show ein neues Urteil fällt. Tanzen werden unter anderem der Comedian Oliver Pocher, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, Handballer Pascal Hens, der die letzte Staffel zusammen mit der Profitänzerin Ekatarina Leonova gewonnen hat, und Kampfkunstsportler Benjamin Piwko.

Ben Zucker gastiert im Rahmen seiner „Arena-Tour 2019“ am 24. November in der Halle 7. Der junge Schlager-Shootingstar mit der rauchigen Stimme tourte bereits mit Helene Fischer. Sein Debütalbum „Na und?!“ mit den Singles „Was für eine geile Zeit“ und „Der Sonne entgegen“ machte ihn im deutschsprachigen Raum bekannt. 2018 erhielt er den Publikumspreis „Goldene Henne“ als Aufsteiger des Jahres.

Am 12. Dezember kommt die Kelly Family und spielt das Album durch, mit dem sie 1994 den Durchbruch schaffte: „Over The Hump“ mit den Hits „Why Why Why“, „First Time“ und „An Angel“. Stolze 3,5 Millionen Male verkaufte sich die Platte (oder CD).

Vor den Festtagen gibt es weitere Höhepunkte. Am 22. Dezember verbinden sich bei der „Night of the Proms“ Klassik und Pop. Auf der Bühne: das 75-köpfige Antwerp Philharmonic Orchestra, das die Veranstaltungsreihe bereits von Beginn an begleitet. Die Fans aus der Popwelt können sich sehen lassen. Darunter sind John Miles, 1976 mit seinem Hit „Music“ berühmt geworden, und Alan Parsons, Produzent, Tontechniker bei bekannten Aufnahmen der Beatles und von Pink Floyd und auch bekannt durch „Alan Parsons Project“, das er zusammen mit dem Musiker Eric Woolfson gründete. Das Projekt veröffentlichte unter anderem „Lucifer“, bekannt als Titelmelodie des Fernsehmagazins „Monitor“.

„Zwischen den Jahren“ schlagen dann die Herzen der Pferdefreunde wieder höher. Die Pferdeshow „Cavalluna“, kommt am 26. und 27. Dezember für vier Shows in die Halle. Das Programm „Legende der Wüste“ führt mit einer Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik und Musik in die Weiten des Orients, heißt es.

Natürlich wieder auf dem Programm steht die „Quotenfete“ am 30. November, Deutschlands größte Landjugendfete. Noch vor Beginn des Freimarkts gibt es sechs Tage Tischtennis: Vom 8. bis 13. Oktober finden die „German Open“ mit Weltklasse-Profis statt. „Wir sind voller Vorfreude. Wir sind sehr gut ausgelastet“, sagt Adolph. Es sei schön, dass das Veranstaltungshaus jedem Bremer mit diesen Formaten etwas bieten könne.

Kontakt unter oevb-arena.de