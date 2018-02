Das Bremer Staatsarchiv öffnet zum „Tag der Archive“ verschlossene Räume

Das Bremer Staatsarchiv öffnet zum „Tag der Archive“ Räume, die sonst verschlossen sind

+ © Staatsarchiv Bremen Besucher in der Restaurierwerkstatt des Staatsarchivs. © Staatsarchiv Bremen

Bremen - Am Sonnabend, 3. März, ist es wieder so weit – bundesweit wird zum „Tag der Archive“ geladen. Da öffnen sich Türen, Tore und Werkstätten, da öffnen sich Schubladen und Schränke. In Bremen zum Beispiel ist das Staatsarchiv (Fedelhören) mit von der Partie. Es öffnet am „Tag der Archive“ in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.