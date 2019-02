„Spielen verbindet“: Bremer Spiele-Tage am 2. und 3. März

Andreas Ebert steckt in den Vorbereitungen für die Bremer Spiele-Tage am 2. und 3. März. Foto: esser

Bremen - „Spielen verbindet“ lautet das Motto der 12. Bremer Spiele-Tage am 2. und 3. März im Bamberger-Haus der Volkshochschule (VHS, Faulenstraße 69). Andreas Ebert, Leiter der VHS-Fachbereiche Politik, Gesellschaft sowie Umwelt und zugleich Macher der Spiele-Tage, verspricht eine „bunte Mischung aus spannenden Turnieren, Spiele-Flohmarkt und bewegungsreichen Großspielen“.

Im Bamberger-Haus warten in mehr als 30 Räumen auf mehreren Etagen Hunderte von Karten- und Brettspielen - darunter aktuelle Neuheiten sowie die „besten Spiele der vergangenen Jahre“ - zum Ausprobieren und Kennenlernen auf die Besucher der zweitägigen Veranstaltung. Zahlreiche Verlage und Spieleautoren sind vor Ort, darunter mit Michael Kiesling auch ein erfolgreicher Lokalmatador. Der 62-Jährige, der in Achim-Baden lebt und Inhaber einer Softwarefirma im Technologiepark an der Bremer Uni ist, hat mit „Azul“ einen Volltreffer gelandet. Einen Doppelsieg. Das Spiel ist 2018 zum „Spiel des Jahres“ gekürt und mit dem „Deutschen Spielepreis“ ausgezeichnet worden.

„Azul“ sei „nicht allzu kompliziert, aber trickreich“, sagen Insider. Es wird als „taktisches Legespiel“ eingestuft. Zum Inhalt: Der portugiesische König Manuel I. beauftragt Handwerker, die Wände seines Palasts mit Mosaiken zu verzieren. Unter den Fliesenlegern entbrennt ein Wettbewerb, die besten Fliesen zum richtigen Zeitpunkt aus den Manufakturen zu erhalten. Zug um Zug steigt die Spannung.

Zurück ins Bamberger-Haus: Dort zeigt Kiesling eine Gesamtschau seiner Spiele. Aber das ist nur ein Programmpunkt. Es gibt neben den erwähnten Testspielchen in „freundlicher und familiärer Atmosphäre“ sieben Qualifikationsturniere für Deutsche Meisterschaften - unter anderem für die Spiele „Quadro“, „Qwixx“, „Heckmeck am Bratwurmeck“, „Catan“ und das Chaos-Kartenspiel „Munchkin“, sagt Ebert.

Geöffnet sind die Spiele-Tage am Sonnabend, 2. März, von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag, 3. März, von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 4,50 Euro.

je